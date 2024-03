La Volta: Tadej Pogačar recull la triple corona a Queralt

Tadej Pogačar, guanyador de tres etapes i líder indiscutible de la Volta 2024 (Volta Ciclista a Catalunya)

La festa del corredor, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), a la Volta Ciclista a Catalunya 2024, ha tingut el seu capítol més memorable en la sisena etapa disputada aquest dissabte, 23 de març. L’astre eslovè ha tornat a signar una exhibició en una de les jornades més esperades de la cursa, una penúltima etapa amb sortida des de la ciutat de Berga i arribada en altura al santuari de Queralt després d’haver superat un total de cinc ports de muntanya que han descobert el potencial ciclista del Berguedà i han resultat un èxit de públic.

El doble vencedor del Tour de França ha protagonitzat una cavalcada de prop de 30 quilòmetres en solitari des del seu moviment a la Collada de Sant Isidre per a posar la cirereta del pastís a una jornada històrica, en què el Berguedà i la seva capital, que no era protagonista de la Volta a Catalunya des de l’any 1959, han viscut un dia de gran ciclisme i un ambient inigualable.

En els 154,7 quilòmetres de recorregut del dia d’avui -dissabte- hi figuraven cinc ports: el Coll de la Batallola (3a categoria), el Collet de Cal Ros (2a categoria), el Coll de Pradell (categoria especial) i la Collada de Sant Isidre (1a categoria), abans de l’ascens final al santuari de Queralt (1a categoria), que s’estrenava com a final d’etapa de la Volta a Catalunya.

Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) i Bauke Mollema (Lidl-Trek) han estat els primers protagonistes de l’etapa, amb una escapada amb què han coronat destacats el Coll de la Batallola (3a categoria) i el Collet de Cal Ros (2a categoria). Amb tot, el seu marge sobre el grup del líder mai ha superat els dos minuts, i amb l’impuls de l’equip Visma – Lease a Bike de Sepp Kuss han estat neutralitzats al peu d’un dels grans atractius del dia, l’ascens al temut Coll de Pradell, que s’estrenava en competició. Unes rampes impossibles on l’equip del líder, UAE Team Emirates, ha reduït el grup del favorit a tan sols una desena de ciclistes, deixant enrere a aspirants a la general com el mateix Kuss o Wout Poels (Bahrain-Victorious).

Amb tot, el moviment decisiu l’ha protagonitzat Pogačar en el penúltim port de la cursa, una Collada de Sant Isidre que es coronava a 26,7 quilòmetres de la meta i que ha estat l’inici de la tercera marxa triomfal de l’eslovè, després de les protagonitzades a Vallter i Port Ainé. L’ascens al santuari de Queralt ha estat una festa en solitari per a l’estrella eslovena, que ha gaudit de l’ambient de l’afició berguedana, i que ha creuat la meta amb 57 segons d’avantatge sobre Mikel Landa (Soudal Quick-Step), el seu gran perseguidor en aquesta Volta, i el colombià Egan Bernal (Ineos Grenadiers), que s’ha alçat a la tercera plaça del podi.

Després d’aquesta jornada espectacular, la 103a edició de la Volta Ciclista a Catalunya es tancarà aquest diumenge amb la seva setena etapa amb sortida i arribada a Barcelona. Seran 145,3 quilòmetres d’etapa amb gran protagonisme per a la capital de Catalunya, com en totes les edicions de la cursa, que després d’uns primers quilòmetres en què se superarà el Coll de la Creu d’Ordal (3a categoria) viurà la seva festa final amb les seves tradicionals sis pujades a l’Alt del Castell de Montjuïc (2a categoria), on es viurà l’última batalla d’aquesta Volta.