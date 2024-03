Turisme de la Diputació de Lleida destina 1,5 M€ a ajuts a projectes de consells comarcals i ajuntaments

Vista de la Seu d’Urgell des del mirador del Pla de les Forques (RàdioSeu)

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida destina, enguany, un milió i mig d’euros en ajuts per a la promoció turística i per a l’execució de projectes turístics als consells comarcals i als ajuntaments de la demarcació, amb càrrec als romanents de Tresoreria per a despeses generals.

La subvenció destinada enguany als consells comarcals, segons destaquen des de l’ens, “dobla amb escreix la quantitat de diners assignada l’any 2023 per a la promoció turística”. Concretament, cada Consell Comarcal rebrà un ajut de 40.000 euros, en comptes dels 18.000 de l’any passat, tret del de la Cerdanya, que atesa la seva divisió en dues demarcacions en rebrà 20.000.

Pel que fa als ajuntaments, el Patronat de Turisme hi destinarà 1.044.000 euros. Aquesta partida s’adreça a consistoris que l’any 2023 van obtenir una subvenció per la redacció de projectes de promoció turística d’àmbit municipal. Les bases de l’any passat preveien un total de 300.000 euros i establien que hi poden accedir municipis amb menys de 20.000 habitants; és a dir, tots els de la demarcació tret de la ciutat de Lleida. La subvenció enguany tindrà un import fix de 18.000 euros per a cada ajuntament sol·licitant.

El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano ha explicat que l’increment d’aquests ajuts es deu a la voluntat d’”afavorir les institucions que creuen en el turisme i que volen treballar per al turisme”, com també “perquè els ens comarcals dediquin esforços a la promoció de les seves comarques”, tot desenvolupant “polítiques eficients en aquest àmbit amb resultats palpables”. Pel que fa als ajuntaments, Serrano creu que cal prioritzar “els que realment aposten per la promoció del turisme” i per això han fixat aquesta base de 18.000 euros.

El ple de la Diputació celebrat aquesta setmana va aprovar inicialment la modificació de crèdits per a fer possible aquests canvis. Un cop quedi aprovada definitivament la modificació del pressupost, el Patronat de Turisme convocarà a un webinar els tècnics dels consells comarcals i els responsables municipals per tal d’explicar els canvis i novetats i perquè puguin sol·licitar les subvencions durant aquesta anualitat.