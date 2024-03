Darreres entrades per a poder veure a Encamp l’obra “Andorra”

Encamp acollirà aquest dimecres, 27 de març, a les 21 hores, a la Sala de Festes del Complex, l’obra de teatre ‘Andorra’, de Max Frisch i dirigida per Ester Nadal, en una jornada que esdevindrà d’estrena nacional, ja que mai s’ha representat al país des de la seva creació l’any 1961. Catalogada com una de les obres magnes del teatre en alemany del segle XX, ‘Andorra’ aterra a Encamp sent una de les obres més esperades pel públic en general, i sota el paraigua de l’Escena Nacional d’Andorra i del Teatre Nacional de Catalunya. Encara resten algunes entrades.

L’obra arriba amb un equip de producció que ve de triomfar al Teatre Nacional de Catalunya amb una gran part d’actors i actrius del país. A sobre de l’escenari hi haurà figures com Míriam Alamany, Oriol Cervera, Oriol Guillem, Quim Llisorgas, Carles Martínez, Eduard Muntada, Sergi Vallès, Marta Pelegrina i Roger Casamajor, aquest últim, actual guanyador al Premi Feroz a millor actor de l’any en una sèrie espanyola, guanyador del premi Gaudí per “Pa Negre” i nominat de nou pel film “El ventre del mar”.

Aquest projecte és una de les obres més escenificades encara ara, i fins i tot ha estat inclòs en currículum escolar en zones de parla alemanya. “Andorra” portarà l’espectador a un país que té com a nom el mateix que el del Principat, però, tot i que podria perfectament estar ambientat a les valls per les seves similituds històriques, és una nació inventada pel suís Frisch per a fer referència a l’Alemanya del nazisme.





Sinopsi

Andri és el fill il·legítim d’un andorrà de soca-rel a qui li fan creure que és un jueu adoptat. Quan les coses comencen a posar-se difícils, li comuniquen la veritat. Però, fins i tot després de conèixer el seu veritable origen, tothom s’aferrarà als prejudicis i a la seva falsa identitat jueva.