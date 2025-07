La visita nocturna al Camí hidroelèctric d’Engolasters permet descobrir el patrimoni natural i industrial des d’una altra òptica

Activitat al Camí hidroelèctric d’Engolasters (FEDA)

La visita al Camí hidroelèctric d’Engolasters és una immersió al patrimoni natural i industrial d’Andorra, i explica gran part del creixement del país en el darrer segle. A aquesta, ja de per si important activitat, FEDA Cultura hi suma el fet de poder-ho fer de nit, sota la manta d’estels i podent gaudir d’unes vistes especials amb els astres reflectits sobre el llac d’Engolasters i amb la vall Central, il·luminada, a peu del funicular.

L’activitat s’emmarca en les Nits d’estiu de FEDA Cultura, i convida la població a descobrir un element clau de la història del país com és el Camí hidroelèctric d’Engolasters, des d’un prisma força diferent del que es pot visitar habitualment. El dissabte 2 d’agost, a les 20 hores, es podrà fer el recorregut al voltant del llac d’Engolasters, tot recordant la part més industrial i de producció elèctrica de la infraestructura.

Les persones que hi participin viatjaran fins als anys 30 del segle passat, tot recorrent el camí que van fer aquells pioners per a arribar a produir electricitat. Durant aquest viatge també podran entendre com es produeix l’electricitat gràcies a la força de l’aigua, una font renovable que actualment és la principal generadora d’energia elèctrica a escala nacional. FEDA està compromesa amb la divulgació de la història de l’energia al país i amb l’aposta per les renovables, pilar de la transició energètica.

La visita nocturna és gratuïta i cal fer la reserva a fedacultura@feda.ad o al telèfon 739111. Pel que fa a les diürnes, es poden fer de dimarts a dissabte a les 10, 12, 15 i 17 hores durant els mesos de juliol i agost, mentre que els diumenges es pot visitar a les 10 h i a les 12 h. Les explicacions s’ofereixen en català, castellà, francès i anglès i l’aforament és limitat, per això es recomana fer reserva prèvia per correu electrònic a fedacultura@feda.ad o per telèfon al 739 111. Amb l’entrada al Camí hidroelèctric es pot visitar, també, l’MW Museu de l’Electricitat. Així mateix, FEDA Cultura ha preparat altres propostes per a les Nits d’estiu que es poden consultar al web Agenda cultural — FEDA Cultura.