La Unió Hotelera, contrària al distanciament de comensals als restaurants

Des de la Unió Hotelera d’Andorra han expressat el seu desacord amb una de les mesures recollides en el protocol de mesures per restaurants. El document permet flexibilitzar en quan a mesura de distanciament els comensals que formin part d’una mateixa unitat de convivència i els comensals que formin part d’una mateixa família.

Segons els hotelers, i “tenint en compte que els ciutadans d’Andorra han sigut un exemple en civisme i responsabilitat des de l’inici de la crisi sanitària, com ho demostra el fet que el Sr. Cap de Govern ja va anunciar un imminent desconfinament general que permetrà a diferents grups de persones interrelacionar-se, no entenem perquè aquests mateixos grups no poden gaudir de la mateixa flexibilitat en quan a mesures de distanciament en els nostres establiments”.

A més afegeixen que “el distanciament entre taules ja redueix considerablement els aforaments dels bars i restaurants i si se suma a un altre distanciament entre comensals de la pròpia taula fa que amb els aforaments finals molts establiments no estimin, com ja ho han expressat, que sigui operatiu obrir”.

Per aquests motius, la unió hotelera demana que és pugui flexibilitzar de la mateixa manera a grups pre-constituïts independentment de la seva interrelació.