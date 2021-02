La UE manté Andorra fora en l’actualització de la llista de paradisos fiscals

La Unió Europea ha actualitzat la llista de paradisos fiscals i Andorra no hi està inclosa.

El motiu és que es considera que compleix tots els requisits de transparència i bona governança fiscal. Concretament, hi ha dotze territoris que integren aquest rànquing, com ara Panamà, les illes Verges i les Seychelles. A més, hi ha nou Estats que es van comprometre a fer reformes i que no estan inclosos en cap dels apartats.

La llista s’ha fet pública després de la polèmica per l’anunci del partit espanyol Unidas Podemos de sol·licitar que Andorra torni a ser considerat paradís fiscal per Espanya.