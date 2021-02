S’obre la preinscripció per rebre la vacuna de Covid-19

Tothom que es vulgui vacunar contra la Covid-19 haurà d’inscriure’s en un registre obligatori que el ministeri de Salut ha posat en marxa a través d’una pàgina web. Per fer-ho caldrà facilitar un número de telèfon amb el qual es rebrà un missatge SMS informant del dia i l’hora per immunitzar-se. El Govern es mostra optimista i confia que la majoria de la població s’adhereixi al procés de vacunació.

Quan ja arribem al final de la fase 1 de la campanya de vacunació, el Govern fixa la mirada en les altres tres fases del procés, que s’adreça a tothom que treballi i visqui a Andorra major de setze anys. Amb l’objectiu de facilitar la gestió de cites per rebre el vaccí, a partir d’aquest dimecres estarà disponible un web en el qual tothom que vulgui vacunar-se haurà de registrar-se. Per fer-ho, caldrà disposar del número d’identificació administrativa (NIA) i un telèfon mòbil per on s’enviarà a través d’un missatge SMS el dia i hora per immunitzar-se.

En alguns casos també serà necessària una prescripció mèdica. “Hi ha un col·lectiu de persones amb les quals és important que hi hagi una valoració de risc-benefici de rebre la vacuna”, explica la cap d’àrea de Promoció, Prevenció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal, com són “les embarassades, persones amb certes condicions d’immunosupressió o persones que tenen al·lèrgies greus”. Si el metge desaconsella l’administració del vaccí, la persona haurà d’anul·lar la cita.

En el cas de no poder accedir al web, també s’habilitarà el telèfon 775 019. La plataforma d’inscripció ja està enllestida, falta, però, el més important: les vacunes. Precisament, l’escassetat de dosis no permetrà a la població escollir quin tipus de vaccí rebre. En tot cas, sí que podrà refusar-la, ja que és un procés totalment voluntari.

Salut es mostra optimista i confia en un grau alt d’adherència per part de la població. “Ens esforçarem per comunicar a tothom quin és el procés, les mesures, la necessitat de vacunar-se i les conseqüències”, assegura la secretària d’Estat Helena Mas.

En el cas de no assolir el percentatge d’immunitat general previst, el ministeri no descarta posar en marxa altres alternatives, tot i que no s’han concretat. D’altra banda, la logística d’administració massiva de les vacunes s’està encara dissenyant, metre que aquest dimarts s’ha posat en marxa una campanya informativa. També es treballa amb els comuns per promoure el registre i la informació entre la gent gran.