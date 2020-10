La subhasta del mural Elizabeth Blackwell tanca la primera edició del Pop Art Contra el Càncer de Mama

Aquest divendres es posa punt i final a la primera edició del Pop Art Contra el Càncer de Mama amb la subhasta en línia del mural elaborat en aquesta jornada i dedicat a la memòria d’Elizabeth Blackwell, la primera dona graduada en Medicina als Estats Units, que va fer una gran labor per facilitar a les dones una millor atenció mèdica.

L’obra és una pintura acrílica sobre cotó de 1,5 x 1,5 m que va ser feta en viu per l’artista Cristina Llanas, de l’agència Coco Studio, el passat 19 d’octubre davant de la seu central de Vall Banc, a Escaldes-Engordany.

La subhasta tindrà lloc divendres, 30 d’octubre, entre les 11 i les 14 hores a www.andorracontraelcancer.com. El preu de sortida del mural és de 400 € i la dita —és a dir, l’increment mínims de preu de cada oferta— serà de 50 € cadascuna. Un cop al web, qui vulgui participar a la subhasta haurà d’introduir les seves dades personals en un formulari i seleccionar el preu que està disposat a pagar. El lloc mostrarà en directe i a l’instant el preu que assoleix el mural.

El mural Elizabeth Blackwell i la jornada Pop Art Contra el Càncer de Mama són una iniciativa de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) i Vall Banc, en una nova aliança per recaptar fons contra el càncer de mama. Els diners obtinguts per la venda de l’obra seran destinats per Assandca a diferents iniciatives de l’entitat, entre les que s’inclouen les campanyes de prevenció i el suport psicològic als malalts de càncer.