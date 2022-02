La Skyrace Comapedrosa obre les inscripcions per a la seva edició 2022

Les inscripcions per la Skyrace Comapedrosa 2022, ja estan obertes. Se celebrarà novament a la localitat andorrana d’Arinsal i el seu espectacular entorn el cap de setmana del 30 i 31 de juliol.

L’esdeveniment proposa, per segon any consecutiu, tres distàncies que faran gaudir els participants dels senders tècnics, els cims i els paisatges del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa i l’estació de Vallnord: la Skyrace Comapedrosa, de 24 km i 2.400 m+, la Skyrace Arinsal, de 18 km i 1.400 m+, i l’Ultra Comapedrosa, de 50 km i 4.500 m+. I tant la Skyrace Comapedrosa com l’Ultra Comapedrosa portaran una vegada més els corredors a coronar el cim més alt del País dels Pirineus, amb els seus 2.942 m.

Les inscripcions ja es poden fer al web www.skyracecomapedrosa.com.

Comapedrosa , novament a les Skyrunner World Series

La Skyrace Comapedrosa formarà part també aquest any 2022, amb la seva distància de 24 quilòmetres, del principal circuit internacional d’skyrunning, les Skyrunner World Series.

La prova andorrana serà la 8a cita d’un calendari que tornarà a aplegar les principals estrelles mundials d’aquest esport i que també farà escala en altres proves tan destacades com Skyrace des Matheysins, Mt Awa Skyrace, Tromsø Skyrace, Matterhörn Ultraks, Gorbeia Suzien o el Garmin Epic Trail Vall de Boí by BUFF.