Mor un conductor andorrà en un accident de trànsit a l’N-145

Des dels Mossos d’Esquadra de la Seu confirmen que el conductor i únic ocupant del vehicle, d’una seixantena d’anys i veí del Principat, hauria mort per l’impacte del sinistre.

Concretament, l’accident ha tingut lloc en sentit pujada i poc abans d’entrar el túnel del Bordar, a Arcavell.

Pel que fa a les causes, que encara s’estan investigant, el Servei Català de Trànsit constata que el turisme ha sortit de la via i posteriorment ha caigut per un barranc.

Els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 10:52 h d’aquest dissabte al matí. Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.

Segons Trànsit de Catalunya, ja són 13 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya