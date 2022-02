Nous circuits d’skimo i raquetes al Parc natural de la vall de Sorteny

El parc natural de la vall de Sorteny disposarà de cinc nous circuits de raquetes i d’skimo. La cònsol menor, Eva Choy, i el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, han presentat aquesta setmana a la Casa de la Muntanya els nous itineraris per potenciar el turisme d’hivern a la zona. De fet, un dels motius per senyalitzar aquests circuits és l’increment de visitants que està tenint el parc en els darrers anys. Concretament, i gràcies als ecocomptadors, entre el desembre i el febrer han passat més de tres mil persones pel parc. “Realment hi ha una afluència de públic important a l’hivern i cada dia augmenta”, ha explicat el conseller, qui ha afegit que la mitjana de dilluns a divendres se situa entre els 40 i 50 visitants, i els caps de setmana hi ha una mitjana de 200 persones.

A més, Choy ha remarcat que els nous circuits pretenen canalitzar els visitants per “preservar zones més sensibles del parc” i protegir part dels boscos i algunes espècies, com la perdiu xerra. “Volem permetre a la gent que pugui gaudir del parc a l’hivern amb seguretat i amb respecte” amb el medi ambient, ha recalcat. Per tal de facilitar tota la informació als visitants, enguany, per primera vegada també s’ha obert la caseta d’informació del parc natural de la vall de Sorteny, la qual està oberta els caps de setmana entre les 9.30 i les 13 hores i també els dies de més afluència de gent, com podria ser la setmana de festa per Carnaval a França. “També s’han instal·lat unes pantalles informatives on es pot trobar la climatologia, el risc d’allaus i informació d’interès”, ha especificat la cònsol menor. De fet, aproximadament 500 persones s’han apropat fins al punt d’informació turística des del desembre.

D’aquesta manera, i després de la bona rebuda que estan tenint els itineraris marcats del coll d’Ordino, la corporació ha decidit ampliar el ventall de circuits amb cinc de nous. Pel que fa a aquests nous circuits, n’hi ha tres d’skimo i dos de raquetes, amb un alguns recorreguts que s’encavalquen. D’aquesta manera hi ha un circuit senzill tant d’skimo com de raquetes que arriba fins al refugi de Sorteny, dos més per les dues modalitats de dificultat mitjana que arriba fins a l’estany i al pic de l’Estanyó i finalment un circuit d’skimo de dificultat alta que va fins al turó del Forn. Serracanta ha afegit que tots els circuits es troben marcats i disposen d’un número d’emergència i d’un codi QR. A més, tota la informació a la pàgina web www.sorteny.ad.