La Seu Urgell acull avui i demà divendres el 28è Congrés de Fires de Catalunya

En el decurs de la roda de premsa de presentació del Congrés de Fires de Catalunya, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha mostrat la seva satisfacció per acollir la seva 28a edició, i ha explicat que: “Aquest congrés és especial perquè a la Seu d’Urgell hi tenim la Fira de Sant Ermengol que és mil·lenària, la més antiga de tota la península Ibèrica i que ja està documentada l’any 1048”.

També ha intervingut el director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Jordi Torrades, que ha dit: “Pel 2022 tenim inscrites 411 fires, 58 fires d’àmbit internacional i estatal i 353 àmbits local i comarcal. Aquestes xifres indiquen una clara recuperació del nombre de fires, el 2020 va haver-hi una davallada important. El 2021 hi ha hagut una certa recuperació. El 2019 es van fer al voltant de 480 fires. De les fires inscrites pel 2022 les fires multisectorials són les més nombroses, però la represa és a tots els sectors”.

També ha dit que a l’any que ve tornaran fires molt importants a Barcelona com: Alimentaria, Hispack, Graphispack, Barcelona Bridal Week Fashion, i també per tot el país tornaran fires que ja s’han fet aquest any 2021 com: Municipalia i Eurofruit a Lleida, el Mercat de Música Viva de Vic, Fira de Tàrrega, i centenars d’altres fires.

Finalment, ha intervingut la presidenta de la Federació de Fires de Catalunya, Coralí Cunyat, que ha manifestat que: “Hem tingut un any i mig de pandèmia molt dur, amb l’activitat firal aturada, prohibida… ha estat molt difícil pel nostre sector. L’any 2019 les fires catalanes van generar un impacte total de 7.000 milions d’euros amb la generació de treball de 55.000 llocs de treball directes i indirectes. I totes les fires, més grans o més petites generen impacte econòmic en la destinació on se celebren. Totes les fires són importants”.

Coralí Cunyat ha continuat dient: “Que ens hem estat preparant per innovar i aportar creativitat, i en el procés de transformació digital. I també aprofitar per introduir elements com sostenibilitat, plans d’igualtat…”.

I pel que fa a les dades del pròxim 2022 la presidenta de la Federació de Fires de Catalunya ha mantingut que “El 2022 serà any de recuperació i el 2023, l’any de la normalització. Una altra cosa és si serem capaços de recuperar les xifres d’empreses i de visitants. Alguns organitzadors estan aconseguint el cent per cent de participació i un gran volum de negoci… Estem segurs que les fires continuaran sent un motor d’econòmic imprescindible pel país”.

Coralí Cunyat ha fet saber al Congrés de la Seu d’Urgell que s’està treballant amb la creació d’un Observatori que permeti conèixer l’estat del sector i les xifres del mateix en cada moment.