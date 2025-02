Joan Aracil es manté 17è a la general del Freeride World Tour malgrat caure al Canadà

A la dreta, de groc, Joan Aracil. Foto: Ordino Arcalís

El rider d’Ordino Arcalís, Joan Aracil, va participar aquest divendres en la tercera cita del Freeride World Tour 2025 a l’estació canadenca de Kicking Horse. L’andorrà no va poder completar la baixada després de caure en el primer salt que va intentar i va perdre els dos esquís, fet que el va impossibilitar puntuar a la mànega canadenca, que es va endur el canadenc Marcus Goguen per davant del català Abel Moga, que va ser segon.

Tot i la caiguda, Aracil manté les opcions de classificar-se per a la final que es disputarà a Verbier (Suïssa) a finals de març. Abans de la darrera cita de la temporada, s’hauran disputat cinc proves i per a classificar-se es compten tres dels millors cinc resultats, per la qual cosa la caiguda al Canadà no impedirà a l’andorrà seguir lluitant per a aconseguir el bitllet per les finals.

Gràcies a les seves dues primeres actuacions, l’andorrà es manté 17è a la general amb 9.360 punts. La 13a posició, que marca el límit dels classificats, queda només a quatre places i poc més de dos mil punts. La següent aturada del Freeride World Tour serà entre el 23 de febrer i l’1 de març a l’estació de Tetnuldi, a Geòrgia, a la qual Aracil arribarà convençut de les seves possibilitats de millorar resultats i escalar posicions per a poder, no només assegurar-se una plaça a la final, sinó també entrar al Top-10, el seu principal objectiu aquesta temporada.