La Seu participarà en “l’Hora del Planeta”, gest simbòlic contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat

Una imatge recordant la iniciativa “L’Hora del Planeta”

La Seu d’Urgell, se suma, una edició més, a la campanya ‘L’Hora del Planeta’, apagant l’enllumenat de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, la Torre Solsona i l’edifici de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, aquest dissabte, 23 de març, de les 20.30 a les 21.30 hores, amb el lema ‘Apaga el llum i dona una hora al Planeta’.

L’Ajuntament de la Seu anima a veïns i veïnes, organitzacions i empreses a unir-se a aquesta iniciativa “per a construir un planeta més sostenible”. ‘L’Hora del Planeta’ vol mostrar que tot i que 60 minuts poden semblar insignificants, si s’uneixen milions de persones de tot el món, aquesta hora es converteix en milers d’hores d’acció pel planeta.

L’Hora del Planeta és una campanya de WWF que va començar el 2007 a Sidney com un gest simbòlic de la lluita contra el canvi climàtic. Un gest que consisteix en apagar els llums d’edificis i monuments durant una hora.

Aquesta campanya de sensibilització a nivell mundial, a la que s’hi han adherit 7.000 ciutats d’arreu del món, vol mostrar la importància de la mobilització de tota la societat (ciutadans, empreses, ajuntaments, etc.) per a aconseguir lluitar contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat.

Aquest any 2024 va començar tal i com va acabar el 2023, amb rècords de temperatura. Les onades de calor ja no són només a l’estiu sinó també a la tardor i a l’hivern. Se segueix patint de manera recurrent sequeres, inundacions, incendis, onades de calor….

El planeta s’està deteriorant i es necessita més ambició ja que el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat combinades posen en perill la qualitat de vida i la de les generacions futures. Cal estalviar energia, deixar de cremar combustibles fòssils i restaurar boscos, rius, zones humides i costes. Cal prendre mesures individuals per a viure de manera sostenible i que les empreses i els governs ajudin a construir una societat amb una natura positiva i neutra de carboni.