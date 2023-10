Detenen un home a la Pobla de Segur que podria estar relacionat amb la mort violenta d’una dona

Vehicle dels Mossos d’Esquadra. Foto: Arxiu

Agents de la Policia dels Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) del Pirineu Occidental i Alt Aran van detenir, ahir dijous 19 d’octubre, un home, presumptament relacionat amb la mort violenta d’una dona a la localitat de la Pobla de Segur (Pallars Jussà).

La investigació es va iniciar arran de diverses informacions que van alertar els Mossos d’Esquadra sobre una dona que podria trobar-se desapareguda, tot i que no hi havia denúncia per la desaparició. Els investigadors de la DIC de la Regió de Pirineu Occidental i Alt Aran van establir com a principal hipòtesi que aquesta presumpta desaparició podria tenir un component criminal.

Dies després, fruit de les gestions realitzades van localitzar unes restes cadavèriques ocultes a la vista en una zona d’horts de la població de Torallola (Pallars Jussà). La víctima encara no està plenament identificada. A hores d’ara, s’està duent a terme l’anàlisi forense de les restes cadavèriques.

La Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Pirineu Occidental i Alt Aran s’ha fet càrrec de la investigació per a esclarir-ne les causes.

Durant les properes hores el detingut passarà a disposició del jutge instructor de la causa.