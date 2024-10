La Seu felicita Rosa Barral Jordi pels seus 100 anys

Rosa Barral Jordi bufant les espelmes del seu pastís d’aniversari (Aj. la Seu)

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la regidora de Gent Gran, Paqui Gómez, han felicitat aquest migdia de dimarts, en nom de la Corporació Municipal, a Rosa Barral Jordi que precisament avui, 1 d’octubre, fa 100 anys. En aquesta felicitació, s’hi ha sumat el coordinador territorial del Departament de Drets Socials i Inclusió de l’Alt Pirineu i Aran, Josep Lluís Piqué, qui li ha lliurat la Medalla Centenària que atorga la Generalitat de Catalunya als catalans i catalanes que fan cent anys.

L’alcalde urgellenc i la regidora s’han desplaçat fins al sociosanitari de la Fundació Sant Hospital on hi viu per a felicitar-la personalment i li han fet a mans un ram de flors i un pastís d’aniversari. L’homenatjada ha estat acompanyada en aquesta celebració per bona part de la seva família, així com pel personal assistencial i altres usuaris i usuàries d’aquest centre residencial per a gent gran.

Rosa Barral va néixer l’1 d’octubre de 1924, a Arsèguel, ha tingut 4 fills, té 1 net i 1 neta, i 1 besneta.