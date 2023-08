La Seu: Fan públic el programa del cicle Parlem de Formatge

Cartell del cicle Parlem de Formatge (Aj. la Seu)

Aquest dijous, s’ha presentat la dotzena edició del cicle Parlem de Formatge, que començarà el dijous 24 d’agost i finalitzarà el 29 de desembre. Així ho han anunciat la segona tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó, i la tècnica de l’Espai Ermengol, Anna López. El cicle d’aquest any proposa un total de 9 activitats relacionades amb el formatge artesà, des de tallers a visites guiades. Hi haurà una activitat per mes, acompanyada per les visites guiades del cicle “La ruta del formatge”.

“Volem potenciar la imatge de la Seu com a ciutat del formatge. També hem volgut incorporar altres espais com la Biblioteca Sant Agustí”, ha explicat la regidora Gemma Tó. “El formatge és cultura, i la cultura també es troba en les biblioteques”.

Enguany el cicle s’ha centrat també en la vessant pedagògica amb molts tallers formatius.





La ruta del formatge

“La ruta del formatge” és una visita guiada per les diferents exposicions de l’Espai Ermengol per a explicar la història del territori a través del formatge i la importància de la producció lletera per al desenvolupament socioeconòmic de la comarca.

Les visites guiades tindran lloc el dissabte 28 d’octubre, el dissabte 18 de novembre i els dissabtes 9 i 23 de desembre. Totes elles s’iniciaran a les cinc de la tarda i tenen un cost de 4’50 euros per persona.





Activitats

El Parlem de Formatge 2023, s’iniciarà oficialment el dijous dia 24 d’agost, amb el taller “Fes el teu formatge de pasta filada” que tindrà lloc a la formatgeria Mas d’Eroles d’Adrall, a càrrec de Salvador Maura, a les 16 hores. El cost serà de 12 euros i tindrà una capacitat màxima de 10 persones.

El divendres 29 de setembre, a les 19 hores, se celebrarà un taller de muntatge de formatges artesans a càrrec d’Alba Plana de l’empresa Abricoc a l’Espai Ermengol. Durarà una hora i mitja i tindrà un cost de 25 euros.

A l’octubre, el dissabte dia 7, es realitzarà un tast comentat dels guanyadors de la fira de formatges artesans del Pirineu de l’edició 2022, a càrrec d’Eugeni Celery, de l’establiment Ca l’Eugene. Es farà a l’Espai Ermengol, a les 19:30 hores, i costarà 15 euros.

El dissabte 4 de novembre, a les 11 hores, es presentarà el conte “Volem fer formatges!”, de Ramon Campa, a la Biblioteca Sant Agustí. Aquesta és l’única activitat gratuïta la qual no necessitarà inscripció prèvia.

El cicle d’enguany finalitzarà el divendres dia 29 de desembre, a les 17 hores, amb el taller “Fes la teva pròpia mantega” a càrrec d’Aleix Solé.





Inscripció prèvia

Cal recordar que per a participar en totes les activitats, menys a la presentació del conte “Volem fer formatges”, caldrà inscriure’s prèviament. Les inscripcions per a totes les activitats estan ja obertes a https://agenda.laseu.cat/espaiermengol/.