La Seu d’Urgell, Organyà i Cabó promocionen la Ruta dels Orígens de la Llengua Catalana

La Ruta Pompeu Fabra i l’Associació d’Amics de la Vall de Caboet organitzen la Ruta dels Orígens de la Llengua Catalana. La nova activitat vol donar a conèixer i posar en valor els documents més antics que es conserven sobre l’existència escrita del català en tres poblacions de l’Alt Urgell: la Seu d’Urgell, Organyà i Cabó. La sortida es farà el diumenge 10 de setembre, vigília de la Diada Nacional de Catalunya, i les inscripcions ja estan obertes.

El recorregut començarà a les 10 del matí des de Cabó, on els participants podran conèixer l’església de Sant Serni i el manuscrit dels Greuges de Guitard Isarn. Aquest text és considerat com el primer document civil escrit bàsicament en català, en l’època en què la llengua catalana, com d’altres idiomes romànics, ja començava a tenir unes característiques ben diferenciades del llatí. Actualment, al temple de Cabó s’hi pot contemplar un facsímil d’aquest valuós pergamí, atès que l’original es conserva a la Biblioteca de Catalunya.

Tot seguit, a les 12 del migdia, el grup es desplaçarà a Organyà, on es visitarà l’església de Santa Maria, el lloc on Josep Miret i Sans va descobrir les Homilies d’Organyà, el conegut text religiós que és considerat com el primer document literari en català.

La ruta es completarà a les 6 de la tarda a l’Arxiu Capitular d’Urgell, al centre històric de la Seu, per a conèixer més documents que figuren entre els més antics que es coneixen en la llengua del país. El recorregut comptarà amb el guiatge i les explicacions de Montse Riu i David Paloma.

Les inscripcions es poden formalitzar al correu rutaorigenscatala@gmail.com. L’activitat té el suport del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i dels ajuntaments de la Seu d’Urgell i d’Organyà.