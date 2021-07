La Seu d’Urgell i bona part de l’Alt Pirineu, novament a nivell vermell en incidència del coronavirus

Les dades actualitzades del Departament de Salut confirmen l’alta incidència actual de la COVID-19 tant a la Seu d’Urgell com a tota la regió de l’Alt Pirineu i Aran i al conjunt de Catalunya. Una situació que ha portat el Govern a recuperar algunes de les restriccions que s’havien aixecat recentment per intentar tornar a reduir aquesta expansió del virus.

Pel que fa a la capital de l’Alt Urgell, el risc de rebrot és ara a 1.554 punts (més de sis vegades superior a la d’ara fa una setmana, quan estava al voltant de 250). I la velocitat de transmissió, tot i haver baixat lleugerament respecte de dilluns passat, encara està a 2,66, més del doble del recomanat. De la seva part, el percentatge de positius als nous tests a la Seu és del 18,39%, quasi el triple que la setmana anterior. A efectes pràctics, les dues darreres dades signifiquen que, ara mateix, cada persona encomanada de COVID-19 a la Seu transmet la malaltia almenys a dues persones més, i que quasi una de cada cinc proves PCR que es fan donen positiu, molt per damunt del límit recomanat.

Al conjunt de l’Alt Urgell, les dades són millors que a la Seu però són igualment altes, amb el risc de rebrot a 792 punts, la Rho7 a 0,88 (per sota el límit) i la positivitat al 15,55%. La situació ha millorat ràpidament a Oliana, on aquests tres índexs ara estan respectivament a 1.236, 0,3 i 11,76%, amb tendència a la baixa respecte del brot que va afectar el municipi aquest començament de mes.

Contrast entre els principals municipis i els menys poblats

Pel que fa a la velocitat de transmissió, com a dada positiva, en diversos municipis de l’Alt Urgell es manté baixa o fins i tot nul·la, com és el cas de les Valls de Valira, les Valls d’Aguilar, Estamariu, Arsèguel, Fígols i Alinyà i Josa i Tuixent.

Al conjunt de l’Alt Pirineu i Aran es repeteix aquesta tendència. Totes les comarques tornen a estar en risc molt alt, sense excepció, amb índexs de 1.573 a la Cerdanya, 1.151 al Pallars Jussà, 1.034 al Pallars Sobirà, 975 a l’Aran i 168 a l’Alta Ribagorça.

Pel que fa a la velocitat de transmissió, hi ha més contrastos: mentre que l’Alta Ribagorça és just al límit (1,00) i la Cerdanya hi és a prop (1,49), a l’Aran s’enfila fins a 3,2; al Pallars Jussà, a 2,02; i al Sobirà, a 1,87.

Alhora, a cada comarca hi ha diferències notables entre municipis. Així per exemple, a la Cerdanya, la Rho7 a Puigcerdà és d’1,5 i a Prullans és de 0, mentre que al Pallars Jussà hi ha un índex de 2,16 a Tremp però a tots els altres municipis de la comarca estan per sota el límit. D’altres poblacions amb transmissió elevada són Sort (1,78), la Torre de Capdella (1,57), Vielha (1,76) i especialment Naut Aran (2,42).