La Festa Major de Sant Julià amplia el programa

Tot i que des del ministeri de Salut es va anunciar que els concerts de les festes majors haurien d’acabar a dos quarts d’onze de la nit, els de la Festa Major de Sant Julià de Lòria ho faran una hora abans. Cal recordar que la data límit de l’any 2020 van ser les nou del vespre i prenent aquesta referència la cònsol menor Mireia Codina ha explicat durant la roda de premsa de presentació que “ja que els bars i restaurants no tindran una Festa Major normal on ells acostumen a fer força calaix volem que amb els tancaments que hem establert es vegin compensats d’una altra manera”.

Una altra de les novetats respecte de l’any passat és que La Passa, el Ball Cerdà i les sardanes es tornaran a celebrar i també que la jornada del dilluns dedicada a les tradicions, retorna a la plaça Major gràcies a un espai addicional que està en vies d’acabament, i que ha estat possible gràcies a l’acord de cessió del Comú amb dos propietaris. “És molt important per a nosaltres poder tornar a la plaça Major tota la part més popular lligada a les nostres entitats”, ha manifestat la Cap de servei d’activitats culturals, Laura Rogé.

Tots els esdeveniments són de lliure accés sense necessitat de reserva tret de La Passa a la qual les parelles -en un màxim de 30 o 40- s’hauran d’apuntar prèviament abans del 22 de juliol trucant el 744-044. “És una norma que no teníem mai establerta, però sense ella no hauríem pogut pactar els protocols amb Govern”, ha detallat Rogé. Una altra de les diferències respecte dels anys en què se celebrava amb normalitat, La Passa no acabarà a la plaça Major, sinó que ho farà a la de la Germandat per qüestió d’amplitud d’espais.

També és destacable el retorn de les atraccions de fira per a totes les edats a les quals se’ls permetrà tancar a dos quarts d’onze de la nit. Seguint amb les restriccions se seguiran els protocols establerts ara fa un any com ara els aforaments limitats, l’ús obligatori de la mascareta i el gel hidroalcohòlic abans d’entrar. A més, també es repetirà el reforç de la seguretat privada.

El que sí que no canvia és l’oferta d’actes que, com en cada edició, busca satisfer totes les franges d’edat i preferències temàtiques. Així hi ha actes de caràcter cultural, lúdic, musical, esportiu i social. El pressupost d’enguany és d’uns 90.000 euros, superior al de l’any passat, però encara molt lluny dels aproximadament 180.000 que es destinaven abans de la pandèmia.

Es prima molt els artistes del país i també les diferents ubicacions per arribar al màxim de persones i de zones de la parròquia. Tot i això, els centres neuràlgics seran la plaça de la Germandat, la del Solà, la Major i la Cala Laurediana amb una capacitat de 200, 100, 240 i 50 persones respectivament si ens referim als espais delimitats.