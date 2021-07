Jubilar-se en funció de l’esperança de vida

El Consell General ha acollit aquest dimarts la tercera sessió de la comissió d’estudi de viabilitat de les pensions. Entre els participants ha exposat les seves reflexions l’economista espanyol i expert en sistemes de pensions, José Antonio Herce, que ha suggerit a la CASS la possibilitat de vincular l’edat de jubilació amb l’esperança de vida dels residents al Principat, un sistema que hauria de poder ser flexible en funció de l’evolució d’aquestes dades.

En aquest sentit, Herce ha recordat que a l’any 1900, l’edat de 65 anys es considerava el que avui serien els 81 anys i, per tant, “no es pot treure el dret a treballar a les persones que encara tenen plenes facultats per mantenir-se actius al món laboral“. Tot i això, també ha matisat que en el cas de feines físiques, “l’Estat hauria de jubilar als 50 anys els treballadors que mostrin símptomes de cansament i donar-los un temps sabàtic i de formació per poder-se reactivar”. L’assessor espanyol de pensions de la CASS també ha descartat l’existència “d’un model ideal de pensions” i aposta per un sistema mixt per garantir la sostenibilitat i contribuïtat de la població.

La compareixença ha començat amb la intervenció inicial d’Albert Font, president de la CASS, que ha advertit del cost que hauran d’assumir els joves si no hi ha canvis en el sistema de cotització. “A causa de l’envelliment de la societat, hauran de pagar les pensions actuals i futures”, ha recalcat Font, que ha exposat els diversos sistemes de repartició que existeixen al món en funció de l’edat de la població, les sensibilitats polítiques i els models econòmics que es facin servir. “Existeix el sistema per repartició, el sistema de capitalització… i després hi ha els models mixts funcional i estructural, que apliquen pràcticament tots els països del món i tenen en comú que són sistemes densos, amb normatives variants per raons polítiques, econòmiques i històriques”, ha detallat. Font ha insistit en el fet que el país compta amb “pocs cotitzants joves, que tenen una qualitat econòmica baixa. La realitat dels qui cotitzen perd qualitat amb els anys i un dels factors és l’allargament de l’educació”, ha puntualitzat.

Al seu torn, Jordi Cinca, president del fons de reserva de jubilacions, ha reiterat que “no hi ha solucions ‘miracle’ per garantir la viabilitat del sistema de pensions” i ha recordat que la comissió desenvolupa un rol “d’assessorament tècnic que es troba fase d’anàlisi”. Quan hi hagi les conclusions l’estudi definitiu, “s’entrarà un projecte de llei per a la reforma del sistema de la CASS“, ha dit. Seguint la línia d’Herce, Cinca ha assegurat que el futur model “ha de ser dinàmic en funció del mateix mercat laboral, l’esperança de vida, els anys de crisis econòmica i recuperació… es té la necessitat d’un sistema capaç d’adaptar-se”.

La pròxima compareixença de la comissió està prevista pel 7 de setembre.