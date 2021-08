La Seu d’Urgell celebrarà un Ball Cerdà de gegants sense públic presencial

Atès que la normativa vigent impedeix celebrar el Ball Cerdà com s’ha fet tradicionalment, s’ha decidit que, l’Ot i la Urgell, els gegants de la Seu, juntament amb la colla gegantera de la ciutat, el ballaran en representació de tots els urgellencs i urgellenques que enguany no ho podran fer. La música serà interpretada per un trio de gralla, acordió i contrabaix.

Per tal que tothom pugui gaudir de l’acte, que tindrà lloc diumenge 29 a les 12 hores a la Plaça Patalín, Pirineus TV el retransmetrà en directe.

Tot i això, sí que es durà a terme el tradicional vermut posterior al ball. Els organitzadors animen que els ciutadans surtin a fer-lo amb el vestit tradicional del Ball Cerdà pels bars i terrasses de la ciutat un cop finalitzada la ballada.

L’associació Menja’t l’Alt Urgell oferirà un lot de vermut amb un sortit de productes locals: formatge, fuet, patates fregides i un vermut de sake o una cervesa artesana. A més, aquest inclourà, com a obsequi, una navalla pallaresa i una fusta de tall. Tothom qui vulgui podrà comprar aquest lot el dia del ball a partir de les 12 hores, i també es podrà encarregar trucant al telèfon de Menja‘t l’Alt Urgell o presencialment a l’establiment.