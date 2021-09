La Seu d’Urgell anuncia que aquest any se celebrarà la Fira de Sant Ermengol

Jordi Fàbrega, alcalde de la capital alturgellenca, i Mireia Font, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, han anunciat en roda de premsa que enguany se celebrarà la mil·lenària Fira de Sant Ermengol. S’iniciarà el divendres 15 d’octubre a la tarda i seguirà durant tot el dissabte i tot el diumenge, i serà a l’aire lliure.

Mireia Font ha destacat l’impacte econòmic de l’esdeveniment, i ha remarcat que “és un dels principals aparadors de la ciutat”. L’alcalde urgellenc, per la seva part, ha afegit que “la fira dona a conèixer un dels productes més importants que tenim. És una manera de potenciar tot el sector lacti, cosa molt important en els temps que es viuen actualment”.

El premi l‘Amic del Formatge’, atorgat per l’Ajuntament de la Seu a una persona que contribueix a la cultura del formatge i a la difusió dels formatges artesans del Pirineu, el rep enguany Eugeni Celery, de la formatgeria Eugene.

La lletera, imatge i cartell oficial de la Seu d’Urgell, ha estat decorada per l’artista Carme Invernon.

Fira de Formatges Artesans del Pirineu

La Fira de Formatges Artesans del Pirineu, en la que hi participaran un total de 40 formatgeries, s’ubicarà al Camí Ral de Cerdanya. S’hi podran trobar, a més de formatges, aigua, vi i cervesa també del Pirineu.

Aquesta albergarà el 27è concurs de formatges artesans del Pirineu, que se celebrarà el dissabte 16 al matí a la pista polivalent. Com a mesura preventiva, es faran tests d’antígens a tots els participants i al jurat.

A més a més, acollirà per primer any el concurs infantil ‘Millor formatge artesà del Pirineu 2021’, que comptarà amb una taula formada pels caps de taula del 27è concurs de Formatges Artesans del Pirineu, i una taula formada per infants. A partir d’una segona degustació dels formatges guanyadors del concurs de Formatges Artesans del Pirineu, es decidirà quin d’ells és el millor. Respecte a aquest, Mireia Font ha explicat que “volem donar veu als més joves de la Seu, que cada vegada són més amants i coneixedors del formatge”.

També s’instal·larà una aula de tast a la sala polivalent, que requerirà reserva prèvia per a accedir-hi.

A diferència de les anteriors edicions i per motius sanitaris, aquesta no oferirà la possibilitat d’adquirir tiquets de degustació per a fer tasts a les parades de formatge. Com a alternativa, els visitants tindran la possibilitat de comprar els diferents formatges que es poden trobar als vídeos de tastos de la pàgina web de la Fira de Sant Ermengol.

La jornada tècnica anirà a càrrec de l’escola de capacitació agrària, i tractarà l’impacte mediambiental de posar a la venda un producte agroalimentari.

Altres espais

La Fira de Sant Ermengol acollirà també l’Autofira, amb 8 concessionaris, que se situarà al pàrquing del Dr. Peiró; la Fira de Productes de Proximitat, en la que hi participaran 10 productors i que s’ubicarà a la Plaça dels Oms; la Fira d’Artesania, que constarà de 63 parades i es podrà trobar al Passeig Joan Brudieu, i foodtrucks, que s’instal·laran al carrer Dr. Peiró.

No albergarà les parades de venda ambulant, ja que “caldria eliminar parades i carrers, així com perimetrar, cosa que és inviable amb els metres lineals de què disposem per la Fira”.