Les Nits d’estiu de FEDA reben 517 assistents, més del doble que l’any passat

Les sis propostes de Nits d’estiu a Engolasters de FEDA Cultura que van començar el 2 de juliol han rebut enguany 517 assistents, més del doble que l’any passat, quan es van aplegar 217 assistents, i un 39% més respecte al 2019. Així, la mitjana d’enguany ha estat de 86,17 assistents, pels 54,25 del 2020 i els 62 del 2019.

Les xifres fan palesa la recuperació, i fins i tot l’augment, de l’interès per aquests esdeveniments culturals en comparació a l’afluència d’abans del començament de la pandèmia. Aquest estiu FEDA Cultura havia dissenyat i organitzat sis propostes per al programa de les Nits d’estiu als museus, que com cada any ha ofert activitats lúdiques i culturals diverses per a tots els públics a diferents equipaments del país i que es clourà el 18 de setembre.

Les Nits d’estiu de FEDA van començar amb una observació astronòmica i han celebrat els mesos de juliol i octubre, espectacles de dansa, un viatge en 3D, projeccions de curtmetratges infantils, l’observació de la pluja d’estels dels Perseids i una visita teatralitzada. Totes les propostes incloïen una visita inèdita al Camí hidroelèctric d’Engolasters adaptada a les circumstàncies sanitàries, tot lligant la història de la principal infraestructura hidràulica del país a l’entreteniment i la sensibilització, a través de la cultura i també la ciència.

Malgrat que totes les propostes d’aquest estiu de FEDA Cultura han cobert l’aforament màxim permès amb les mesures sanitàries previstes, i fins i tot han hagut de recórrer a la llista d’espera, els dos passis de la visita nocturna amb l’espectacle de dansa “Dones d’aigua” del 18 de juliol han estat les que més públic han aplegat, amb 157 persones. La projecció de curtmetratges infantils a la vora del llac en col·laboració amb Ull Nu va aplegar 119 assistents, mentre que la resta d’activitats van sumar una seixantena d’assistents (l’aforament màxim autoritzat).

Aquestes propostes singulars han sigut gratuïtes i han respectat totes les mesures de prevenció i seguretat derivades de la pandèmia de la Covid-19. L’objectiu de FEDA Cultura és continuar sumant-se amb l’organització d’activitats singulars entorn del Camí hidroelèctric d’Engolasters al programa de Nits d’estiu als museus la pròxima edició.