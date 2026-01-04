La Seu donarà la benvinguda als Reis d’Orient des del Parc Olímpic del Segre

La Seu d’Urgell viurà la nit més màgica de l’any amb la benvinguda als Reis d’Orient, aquest dilluns, 5 de gener. Els infants i famílies congregats a la ciutat tindran l’ocasió de viure novament una de les arribades més singulars de Melcior, Gaspar i Baltasar, atès que hi entraran navegant pel canal d’aigües braves del Parc Olímpic del Segre, on es preveu que hi arribin a 2/4 de 7 de la tarda. Autoritats i famílies tindran l’ocasió de saludar-los allà mateix.
Des del Parc del Segre començarà tot seguit una cavalcada en què estaran acompanyats pel Senyor Pipa i per diverses carrosses, algunes de les quals es van estrenar l’any passat. El recorregut passarà pel camí de la Palanca, pels dos costats del passeig de Joan Brudieu (tot girant a la plaça de Catalunya), el carrer de Lluís de Sabater, el carrer Major i la plaça dels Oms fins a arribar a la Sala de Sant Domènec, on tindrà lloc la recepció de les cartes dels infants que s’hi donen cita.
A Sant Domènec, l’alcalde urgellenc Joan Barrera els hi donarà la benvinguda en nom de la corporació municipal i els hi lliurarà la clau de la ciutat perquè puguin entrar a les llars de la Seu i Castellciutat per a deixar-hi els regals.
La música que acompanyarà la cavalcada serà a càrrec de RàdioSeu, que és un dels diversos col·laboradors de l’esdeveniment. També hi col·laboren la Comissió de Festes, el Club Cadí Canoë-Kayak, el Parc Olímpic del Segre, els Diables de l’Alt Urgell, l’UBSU, els Geganters i Grallers de la Seu, Tambuka, Malé, MSP, Escribà, Pinsos La Seu, els Bombers de la Generalitat i les AFA de les escoles Castell-ciutat, Albert Vives, La Salle i Pau Claris.
La Policia Municipal de la Seu d’Urgell ha informat que amb motiu de la cavalcada hi haurà restriccions de trànsit i estacionament al centre de la ciutat al llarg del vespre (18-20 h), als diversos carrers per on passarà la comitiva. També han comunicat que, per motius de seguretat, no es llençarà caramels en tres girs tancats del recorregut; concretament, a la part baixa del Passeig (a prop de l’Hospital), a la cantonada del Passeig amb Lluís de Sabater i al capdamunt del carrer Major (confluència amb el carrer de la Perdiu).