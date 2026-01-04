El conte infantil “La nit de Reis”

La nit de Reis és un conte de 12 pàgines, obra de l’escriptor Oriol Garcia Molsosa i de l’il·lustrador Christian Inaraja, de l’editorial Combel i que va adreçat als primers lectors, als més petits de la casa. En un mercat carregat de pares Noel, rens i follets, les històries sobre les tradicions autòctones són una reivindicació, i Nit de Reis arriba per a fer-se’n ressò.
Per tercera vegada (2009, 2018), Combel s’aventura a publicar un llibre pop-up perquè petits i grans revisquin la màgia del 5 de gener. Amb un format i una estructura que recorden Els Reis d’Orient (2018) de Meritxell Martí i Xavier Salomó, l’àlbum utilitza desplegables de doble cara i una composició per plans. Durant dotze pàgines, les il·lustracions amables, expressives i acolorides pròpies de Christian Inaraja rememoren l’origen cristià de la tradició i reflecteixen l’emoció amb què celebrem la data assenyalada: primer, amb l’estel frisós guiant Ses Majestats fins a Betlem, i després, amb l’agitació d’una família que assisteix a la cavalcada i espera l’arribada dels Reis.
En una producció on les il·lustracions i la curosa enginyeria del paper destaquen per si mateixes, el text d’Oriol Garcia Molsosa reafirma la qualitat literària pròpia d’un llibre d’aquestes característiques. Amb quatre versos per pàgina i un estil fresc, ple de lirisme i oralitat, l’escriptor i músic presenta amb sensibilitat la imatgeria de la nit més esperada de l’any.
Tot i l’encert en l’elecció de les pestanyes desplegables per plans, que generen l’efecte immersiu desitjat, en algunes pàgines la disposició de la primera fila condiciona la visibilitat de la segona. Això no obstant, s’ha de remarcar l’excel·lent qualitat del retall de les peces, que combinen elements arrodonits amb petits embelliments que sobresurten. En definitiva: Nit de Reis és una proposta notable per a aquestes festes.
Per Laura Sagués Jorba