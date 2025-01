La Seu demanarà subvencions per a diverses activitats culturals

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell sol·licitarà diverses subvencions a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat Catalunya adreçades a la realització de diferents activitats culturals per a aquest any 2025 al municipi urgellenc. Així, se sol·licitarà una subvenció per al finançament de les despeses dels actes culturals de la Fira de Sant Ermengol, concretament en l’apartat Fira&Cultura, acollint-se en la convocatòria d’ajuts per a la programació d’espectacles d’arts en viu i activitats d’arts visuals de caràcter professional en esdeveniments d’interès agroturístic.

La segona subvenció que l’Ajuntament sol·licitarà anirà s’adreça a l’adquisició de llibres en català o en occità per a la Biblioteca Sant Agustí. En aquest cas, la sol·licitud es presentarà en la convocatòria per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del sistema de Lectura Pública de Catalunya.

La tercera subvenció que se sol·licitarà al Departament de Cultura és per a poder organitzar activitats que fomentin el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris.

Amb la presentació d’aquests sol·licituds per a poder cobrir diverses activitats culturals a la Seu d’Urgell, l’Ajuntament urgellenc “reafirma la seva aposta decidida per la cultura en les seves diferents vessants i alhora incloure-la en els diferents actes que se celebren al llarg de l’any a la ciutat”, asseguren des del Consistori.