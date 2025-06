La Seu celebrarà Sant Joan amb foc, música, una volta en moto i una botifarrada

Cartell anunciant la revetlla de Sant Joan a la Seu

La Seu d’Urgell celebrarà la revetlla de Sant Joan amb un conjunt d’actes que compten amb la implicació de diverses entitats locals. La jornada d’aquest dilluns, dia 23, ja començarà al migdia (12.30 h) amb la rebuda de la Flama del Canigó, al Parc del Cadí. El foc provinent de l’emblemàtic cim nord-català arribarà a la ciutat mitjançant els Fallaires d’Andorra la Vella, que des de la Seu també el transmetran a representants d’altres poblacions de l’Alt Urgell, d’Andorra i del Pallars perquè l’encenguin a les seves fogueres o baixades de falles.

A la Seu, la flama la custodiarà Òmnium Alt Urgell fins a les 7 del vespre, quan la portaran de la plaça Patalín fins a l’aparcament Doctor Peiró, acompanyats de la banda dels Diables de l’Alt Urgell. Ja a Doctor Peiró (19.30 h), hi haurà una traca i es farà la lectura del Manifest de la Flama, novament a càrrec d’Òmnium, que lliurarà al foc al Moto Club Ben Xops perquè el custodiï durant el vespre. I al mateix indret, a les 8 del vespre començarà una botifarrada gratuïta.

I ja de nit (22.45 h), els membres de Ben Xops faran una volta en moto amb la Flama, des de la plaça de les Monges fins a arribar novament a Doctor Peiró, on a les 11 es farà l’encesa de la foguera a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell, a l’esplanada de l’aparcament. Per a acabar, des de 2/4 de 12 de la nit hi haurà un concert amb el grup urgellenc Froy Lands.