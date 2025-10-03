Detingut un professional sanitari per una possible agressió sexual en l’àmbit laboral

Agents del Cos de Policia va detenir, aquest passat dijous al matí, un professional sanitari de 44 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. Segons informa el servei de l’ordre, l’home arrestat podria ser l’autor d’una possible agressió sexual efectuada en l’àmbit laboral. L’assumpte està judicialitzat.
Detencions per positius d’alcohol al volant
En un altre ordre de delictes, aquesta setmana, tres homes de 35, 44 i 55 anys han estat arrestats per la Policia, en diferents controls d’alcoholèmia, per conduir sota els efectes de l’alcohol amb taxes positives d’1,54, 0,91 i 1,04 respectivament.