La Seu aprova el projecte de millora i renovació de la xarxa d’abastament d’aigua del municipi

Vista aèria de la Seu d’Urgell. Foto: cedida

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana el projecte tècnic de millora i renovació de la xarxa d’abastament d’aigua del municipi. La intervenció s’acota a diferents zones de la Seu d’Urgell i comprèn tres línies d’actuació per a la renovació i optimització de distribució d’aigua: renovació d’elements obsolets, sectorització de la xarxa i mitjans de detecció de fuites.

Pel que fa a la renovació d’elements obsolets, es substituiran canonades, vàlvules i altres components en mal estat o fora de la seva vida útil, incloent-t’hi la substitució de canonades de fibrociment per polietilè, d’acord amb els projectes definits.

Aquestes actuacions permetran millorar l’eficiència i la sostenibilitat del sistema de distribució d’aigua, garantint-ne un millor servei i una reducció de pèrdues. Al respecte, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, explica que “amb aquest projecte i l’obra associada s’acabarà amb pràcticament tota la canonada de fibrociment que quedava a la Seu i també es millorarà l’eficiència en la distribució de l’aigua, detectant les fuites d’una manera localitzada”.





Línies d’actuació

Així, la renovació de canonades tindran lloc en punts concrets de la xarxa:

Serrat de la Capella: Av. Valls d’Andorra, núm. 80 (18 metres).





C/ Comtat d’Urgell: entre els carrers Joaquim Viola i Regència d’Urgell (84 metres).





C/ Mare Janer: entre els carrers Llorenç Tomàs i Costa i Comtat d’Urgell (42 metres).





Av. Pau Claris: entre el carrer Santa Jana de l’Estonac i l’avinguda Garriga i Massó (49 metres).





C/ Estudis: entre els carrers Major i Josep de Calassanç (53 metres).





Passeig Joan Brudieu: entre els carrers Estudis i Lluís de Sabater (112 metres).





Passatge Pare Fiter: entre avinguda Salòria i carrer Josep de Zulueta (96 metres).





C/ Setúria: 400 metres.





C/ Orri: 40 metres.





C/ Sant Joan Baptista de La Salle. 50 metres.





Polígon industrial: 150 metres.

Pel que fa a la sectorització de la xarxa, aquesta es dividirà en sis sectors diferenciats per millorar la detecció i la reparació de fuites mitjançant el control de cabal i pressió, seguint el Pla director de l’Aigua.





La ubicació de les sectoritzacions són les següents:

Castellciutat i polígon industrial: Camí la Seu-Castellciutat (davant l’Hostal la Glorieta).





Zona oest de la Seu i barri Santa Magdalena: Avinguda Valira/ Av. Salòria.





Eixample de la Seu: plaça Bisbes Prínceps i carrer Pau Claris (dreta).





Centre històric: plaça Bisbes Prínceps i carrer Pau Claris (esquerra).





Barris Sant Antoni i Sant Pere: Avinguda Camí Ral de Cerdanya/Avinguda Joanot Martorell.





Barri Serrat de la Capella: sortida de dipòsit a la cantonada que alimenta directament aquesta zona.

Respecte als mitjans de detecció de fuites, s’implantaran sistemes avançats com sensors acústics i monitorització de pressió. A més, es dotarà la xarxa d’un sistema d’anàlisi de soroll i correladors per a localitzar fuites amb més precisió i reduir les pèrdues d’aigua.





Subvenció de l’ACA

L’import de totes aquestes actuacions incloses en el projecte és de 418.256,25€. Val a dir que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha acollit a la subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) adreçada als ens locals per a la realització d’actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana dels municipis de Catalunya. La subvenció atorgable serà de 204.097,06€.