La Seu adjudica la redacció del pla especial urbanístic del Pla de les Forques per a regular-ne els usos

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns l’adjudicació de la redacció del Pla Especial Urbanístic del Pla de les Forques i el seu entorn per tal de regular els usos d’aquest espai obert del municipi. En aquest espai, situat en una plana a 867 metres d’altitud, es diferencien dos subàmbits: la plataforma i la falda de la muntanya.
Actualment, la part de la plataforma ja té com a usos actius les pistes d’aeromodelisme i les antenes de telecomunicacions, recollides expressament en els objectius de regulació, mentre que la resta de l’espai resulta molt favorable per a instal·lar plaques solars. Per això, cal afrontar l’ordenació de l’espai de la plataforma mitjançant un pla especial que fixi amb totes les garanties i detall els usos i la seva ubicació.
Així, els objectius d’aquesta regulació són:
a. Millorar les condicions ecològiques de l’espai.
b. Millorar l’accés a la plataforma superior d’equipament.
c. Proposar les condicions de transformació de les instal·lacions existents per a acollir activitats d’interpretació del territori i educació ambiental.
d. Assenyalar l’àmbit de terrenys geològicament inestables.
e. Regular la instal·lació d’antenes de telecomunicacions en la zona orientativament identificada amb clau S.
f. Regular la zona destinada a pistes d’aeromodelisme del Pla de les Forques.
g. Preveure i ordenar la resta d’espais per a activitats esportives que no afectin el medi ni els elements ambientals que cal protegir i/o de lleure a l’aire lliure.
h. Preveure la possibilitat de destinar una part de l’àmbit a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques fent-les compatibles amb la resta d’usos.
i. Garantir en qualsevol cas el manteniment de la superfície del Sistema d’espais Lliures establerta pel Pla General.
La redacció d’aquest pla s’ha adjudicat a Jornet, Llop, Pastor, SLP, per un import de 47.852,26€ (IVA inclòs). Val a dir que el procediment d’aquesta adjudicació s’ha realitzat a través de l’adhesió de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a l’acord marc de la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis.