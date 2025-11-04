La Seu adjudica la redacció del pla especial urbanístic del Pla de les Forques per a regular-ne els usos

By:
On:
In: Pirineu
El Pla de les Forques (Aj. la Seu)
El Pla de les Forques (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns l’adjudicació de la redacció del Pla Especial Urbanístic del Pla de les Forques i el seu entorn per tal de regular els usos d’aquest espai obert del municipi. En aquest espai, situat en una plana a 867 metres d’altitud, es diferencien dos subàmbits: la plataforma i la falda de la muntanya.

Actualment, la part de la plataforma ja té com a usos actius les pistes d’aeromodelisme i les antenes de telecomunicacions, recollides expressament en els objectius de regulació, mentre que la resta de l’espai resulta molt favorable per a instal·lar plaques solars. Per això, cal afrontar l’ordenació de l’espai de la plataforma mitjançant un pla especial que fixi amb totes les garanties i detall els usos i la seva ubicació.



Així, els objectius d’aquesta regulació són:

a. Millorar les condicions ecològiques de l’espai.
b. Millorar l’accés a la plataforma superior d’equipament.
c. Proposar les condicions de transformació de les instal·lacions existents per a acollir activitats d’interpretació del territori i educació ambiental.
d. Assenyalar l’àmbit de terrenys geològicament inestables.
e. Regular la instal·lació d’antenes de telecomunicacions en la zona orientativament identificada amb clau S.
f. Regular la zona destinada a pistes d’aeromodelisme del Pla de les Forques.
g. Preveure i ordenar la resta d’espais per a activitats esportives que no afectin el medi ni els elements ambientals que cal protegir i/o de lleure a l’aire lliure.
h. Preveure la possibilitat de destinar una part de l’àmbit a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques fent-les compatibles amb la resta d’usos.
i. Garantir en qualsevol cas el manteniment de la superfície del Sistema d’espais Lliures establerta pel Pla General.

La redacció d’aquest pla s’ha adjudicat a Jornet, Llop, Pastor, SLP, per un import de 47.852,26€ (IVA inclòs). Val a dir que el procediment d’aquesta adjudicació s’ha realitzat a través de l’adhesió de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a l’acord marc de la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]