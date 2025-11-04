Turisme Seu ofereix el seu espot corporatiu per a empreses i equipaments adherits a la Carta Europea de Turisme Sostenible

Turisme Seu ha elaborat un vídeo corporatiu per a oferir-lo a empreses i equipaments adherits a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), per tal de donar-los a conèixer. Amb l’elaboració d’aquest vídeo, Turisme Seu mostra la seva voluntat de participar i col·laborar en accions concretes per a avançar cap a un turisme més responsable i respectuós: estalvi energètic, formació dels professionals amb atenció personalitzada als visitants, digitalització i promoció d’activitats i empreses que comparteixin aquests valors.
Alhora, Turisme Seu dissenya activitats que ajuden a descobrir l’entorn més proper i ofereix propostes per a connectar amb la natura. D’altra banda, amb el nou web de Turisme Seu ofereix altres eines com un decàleg de bones pràctiques, accessibilitat i conscienciació sobre l’ús de l’aigua.
A més a més, Turisme Seu té a disposició un catàleg de productors i productores del Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP) que permet descobrir a visitants i turistes els productes agroalimentaris que s’hi elaboren. Al respecte, l’oficina de turisme ofereix a empreses o equipaments tant de la Seu d’Urgell com d’altres municipis ubicats dins el PNAP poder participar activament per a esdevenir una empresa o un equipament compromesos amb la sostenibilitat i amb el territori.
La regidora de Turisme de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Gemma Tó, explica que des de Turisme Seu “hem assumit el repte d’avançar cap a un model turístic més sostenible i respectuós amb el nostre entorn, i la nostra adhesió a la CETS és una mostra del nostre compromís amb la preservació dels espais naturals, i alhora amb un desenvolupament econòmic responsable”.
Tó remarca que formar part de la CETS “és sinònim de promoure experiències responsables i donar visibilitat a les empreses compromeses, per a protegir la natura i les nostres arrels, mentre oferim experiències úniques i autèntiques”.
Cal recordar que Turisme Seu va obtenir el certificat i el distintiu d’adhesió a la carta Europea de Turisme Sostenible, el passat 25 de març, sent una de les 21 empreses i equipaments de l’Alt Pirineu en rebre’ls, i la primera empresa turística de la comarca de l’Alt Urgell, després d’acreditar durant el 2024 el seu compliment de criteris bàsics de compromís amb l’entorn, la realització d’un curs per a millorar el seu coneixement del Parc Natural de l’Alt Pirineu i la proposta d’un pla d’actuacions a desenvolupar en els pròxims tres anys per a millorar la seva implicació amb el medi ambient i el territori.
Què és un CETS?
La Carta Europea de Turisme Sostenible en espais protegits és una iniciativa de la Federació EUROPARC, organització que reuneix espais naturals protegits de gairebé una quarantena de països. Aquesta acreditació verifica que hi ha un compromís per part dels espais naturals protegits per a aplicar els principis del turisme sostenible.
La CETS orienta els gestors dels espais naturals protegits i les entitats i empreses turístiques per a definir les seves estratègies de desenvolupament de manera conjunta i participada. L’objectiu és augmentar el coneixement sobre l’espai protegit i donar suport a la seva preservació, al mateix temps que es treballa per a millorar el desenvolupament sostenible i la gestió turística del espais protegits i la seva àrea d’influència, tenint presents les necessitats de l’entorn, de la població i les empreses locals i dels visitants.