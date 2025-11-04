El curs 2024-2025 hi va haver un 26% menys de matriculats en ensenyament superior respecte l’any anterior

Segons les dades del Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, el nombre de persones matriculades en ensenyament superior al Principat d’Andorra durant el curs acadèmic 2024-2025 és de 2.231, un -26,0% en comparació amb el curs anterior. Per sexe, hi ha 1.064 dones i 1.167 homes, la qual cosa representa una disminució d’un 30,4% i d’un 21,5%, respectivament, en comparació amb el curs 2023-2024. Per tram d’edat, destaca que els estudiants universitaris majors de 24 anys suposen el 67,0% del total.
El 73,4% dels estudiants d’ensenyament superior es concentren en els camps educatius d’Administració d’empreses i dret, Ciències socials, periodisme i informació i Tecnologies de la informació i la comunicació amb un 35,7%, un 22,6% i un 15,1% del total, respectivament. La resta d’estudiants es reparteixen en els camps educatius d’Enginyeria, indústria i construcció (8,6%), Salut i benestar (7,7%), Educació (3,8%), Arts i humanitats (3,4%) i Ciències naturals, matemàtiques i estadística (3,1%).
La major part d’estudiants d’ensenyament superior, un 88,6%, estan matriculats en un bàtxelor.
Aquest curs acadèmic, amb la consideració dels estudiants matriculats a les tres universitats de caire privat Universitas Europaea IMF, Universitat Carlemany i UNIPRO Universitat Digital Europea, 2 de cada 3 estudiants matriculats en ensenyament superior realitzen els seus estudis en institucions privades (66,8%).