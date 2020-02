El Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP) de la Seu d’Urgell acollirà el pròxim dimecres 4 de març la presentació del programa ProACCIÓ 4.0, el programa d’ajuts i serveis 4.0 per a pimes.

Aquesta sessió té com a objectiu explicar els serveis i instruments financers públics que hi ha a disposició de les empreses, així com els agents facilitadors a Catalunya que poden ajudar en el seu procés de transformació digital.

Aquesta jornada està coorganitzada per ACCIÓ-Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya i la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL), amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Lleida i Enginyers Industrials de Catalunya-Demarcció de Lleida.

La jornada

La jornada s’iniciarà a les deu del matí amb l’acte de benvinguda que anirà a càrrec de Ramon Alturo, director dels Serveis Territorials d’empresa i Coneixements a Lleida; Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida i de PIMEC Lleida; Guillem Boira, president del Col·legi d’Enginyers Industrials a Lleida, i Núria Cervós, representant de COELL.

La sessió continuarà amb Tecnologies 4.0 que explicaran Carles Miranda, coordinador d’Indústria 4.0 d’ACCIÓ, i Joaquim Poley, gestor de projectes d’Indústria 4.0 d’ACCIÓ. Seguidament, es celebrarà una taula rodona on es donaran a conèixer casos pràctics, en la qual hi participaran David Torrelles, delegat d’ACCIÓ a l’Alt Pirineu i Aran; Jaume Tobias, operating manager d’Archimedes; Eisharc Jaquet, CEO d’Arantec, i Marta Duran, community manager d’Intech3d&Ivelon.

D’altra banda, el programa ProACCIÓ4.0 serà explicat per Cales Miranda, coordinador d’Indústria 4.0 d’ACCIÓ, mentre que David Torrelles, delegat d’ACCIÓ a l’Alt Pirineu i Aran, tancarà la jornada amb les conclusions que en sorgeixin i es donarà pas a un col·loqui.

Per participar en aquesta sessió cal inscriure’s a http://agenda.accio.gencat.cat/inscripcions/-/inscripcio/2020/03/04/modxu7jkoCQ9nz_z85jUAA/proaccio-4-0-el-programa-dajuts-i-serveis-4-0-per-a-pimes-la-seu-d-urgell?

La inscripció és gratuïta.