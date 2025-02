La Seu acollirà una jornada sobre l’Àlbum il·lustrat: Orbis Pictus: El Món en Imatges

Cartell anunciador de la jornada

La Seu d’Urgell acollirà el proper dissabte, dia 15 de març, una jornada dedicada a l’Àlbum il·lustrat: Orbis Pictus: El Món en Imatges. L’àlbum il·lustrat és un dels primers llibres que es posen a l’abast dels infants. Ara bé, què s’amaga sota l’aparent simplicitat d’un àlbum il·lustrat per a arribar a esdevenir un objecte cultural de primer ordre?

El programa que proposen des de l’organització té com a objectiu posar en valor aquest tipus de llibres i explicar què és un àlbum il·lustrat. Per aquest motiu, es comptarà amb especialistes en literatura infantil i juvenil, es parlarà amb autors, il·lustradors i editors i es participarà en tallers on il·lustradors rellevants explicaran com s’inspiren a l’hora d’encarar un llibre d’aquestes característiques i amb artistes que presentaran diferents tècniques d’il·lustració.

Es tracta d’una jornada de caràcter divulgatiu, dirigida especialment a pares i mares, personal docent, mediadors de lectura i culturals, autors, il·lustradors i editors. I s’emmarca dins d’algunes de les línies de treball que planteja l’actual Pla Nacional del Llibre i la Lectura, aprovat el passat any 2023:

Fomentar l’hàbit lector, incrementar els índexs de lectura, la comprensió lectora i el pensament crític donant a conèixer aquest tipus de llibres.





la comprensió lectora i el pensament crític donant a conèixer aquest tipus de llibres. Contribuir a la formació del personal docent i dels mediadors en relació als llibres i la lectura, doncs el Servei Educatiu de l’Alt Urgell inclourà la Jornada en el seu Pla de Formació i la certificarà als docents que hi assisteixin.





inclourà la Jornada en el seu Pla de Formació i la certificarà als docents que hi assisteixin. Incentivar el consum de llibres i consolidar el sector llibreter presentant editorials del territori i convidant a les llibreries a posar a la venda àlbums il·lustrats dels autors, il·lustradors i editors que assistiran a la jornada.





dels autors, il·lustradors i editors que assistiran a la jornada. Implicar diferents agents del territori:

. Ajuntament de la Seu d’Urgell



. Biblioteca Sant Agustí

. Escola Municipal d’Art

. RàdioSeu

. L’Escola Oficial d’Idiomes de la Seu d’Urgell

. Servei Educatiu de l’Alt Urgell

. Consell Comarcal de l’Alt Urgell

. IDAPA

. Llibreria “El Refugi” de La Seu d’Urgell

. Editorial Salòria i Editorial Meraki

. Espai de Creació Tartera

Les places per a la jornada estan limitades a 100 persones. Serà en modalitat presencial, gratuïta però amb inscripció prèvia.





PROGRAMA

9h-9.30h: Recollir credencials

9.30h – 9.40h: Presentació de la Jornada a càrrec de l’Ajuntament de la Seu

9.40h – 11h: Orbis Sensualium Pictus. Història de l’àlbum. Amb Teresa Duran.

11h – 11.30h: Esmorzar. Parada de llibres Llibreria “El Refugi”.

11.30h – 12.50: Com llegir l’àlbum. Característiques. Amb Arianna Squilloni.

12.50 – 13.10h: Presentació d’editorials convidades del territori: Salòria i Meraki

16h: Donar forma a l’àlbum. Taula rodona amb Ramon Besora (editor i autor), Albert Asensio (il·lustrador i autor) i Arianna Squilloni (editora d’A Buen Paso i autora). Conduïda per Nati Calvo, bibliotecària i especialista en Literatura Infantil i Juvenil.

18h: Tallers sobre el procés creatiu de l’àlbum il·lustrat. Triar una de les opcions:

a) Albert Asensio.

b) IMAPLA.

c) Noemí Villamuza.

d) Espai de creació La Tartera. (Taller de linogravat).

18h: Cloenda.