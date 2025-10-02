La CorreCanins d’Encamp, a punt de posar-se en marxa

El CorreCanins arriba aquest divendres i dissabte, a Encamp. Aquest és un esdeveniment que combina el trail running amb l’amor pels animals i pren el relleu de la Trail Dog amb nou nom, recorreguts renovats i l’aposta per l’accessibilitat amb un circuit urbà de 3 quilòmetres pensat per a tothom. L’objectiu és fomentar l’activitat física en companyia dels gossos i, alhora, promoure el benestar animal. L’altra recorregut és la Trail 10k.
Pel que fa al programa, els participants que s’han inscrit prèviament hauran de recollir els dorsals aquest divendres, 3 d’octubre, entre les 16 i les 21 hores, a la plaça dels Arínsols. A més, es farà la revisió dels gossos que participin a la cursa i hi haurà un village amb amenització musical i estands d’empreses i entitats.
El dissabte, 4 d’octubre, de 8 a 9:30 hores, s’entregaran els darrers dorsals. A les 10 hores es donarà el tret de sortida de la cursa de 10 quilòmetres i a les 10:15 hores es farà la de la prova urbana. Els participants i acompanyants que vinguin amb les seves mascotes i així ho vulguin també podran gaudir d’un taller impartit per part del centre caní Kissos. L’entrega de premis està prevista per a les 12:30 hores.
