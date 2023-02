La ruta Cavalls del Vent grava un documental per a commemorar els 20 anys d’existència

Cavalls del Vent (Foto: Cavalls del Vent)

La ruta Cavalls del Vent, la travessa circular oficial del Parc Natural del Cadí-Moixeró, ha gravat un documental per a commemorar els seus vint anys d’existència. El treball audiovisual posa en valor l’espai de muntanya que recorre i homenatja alhora els guardes dels vuit refugis per on passa.

El curtmetratge té una durada de 26 minuts i ofereix imatges d’alguns dels paisatges i indrets més característics del parc. La caminada es pot fer entre tres i cinc jornades, si bé els excursionistes més atrevits i preparats assumeixen en el repte en 24 hores.

La travessa pirinenca, que suma quasi cent quilòmetres de distància i 10.000 metres de desnivell acumulat, té el massís del Pedraforca i la serra del Cadí com a principals protagonistes. El trajecte permet fer-se una idea de la riquesa i varietat del parc natural: boscos de pins, roures i faigs; cims com la Tosa (2.537 metres) o Penyes Altes (2.279 metres); prats alpins com el de Moixeró o el de Bagà, i valls i torrents com la de Gresolet o el Bastareny.

Documental Cavalls del Vent 20è aniversari