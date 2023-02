Un centenar de persones alimenten amb les seves propostes el programa electoral de Demòcrates

El president de Demòcrates en una de les taules de treball del programa electoral (Demòcrates)

Demòcrates ha celebrat aquest dissabte, durant tot el matí, una reunió de treball per a la configuració del programa electoral de les properes Eleccions Generals, en la qual hi estaven convocats afiliats i simpatitzants del partit i que ha permès congregar vora un centenar de persones. La jornada de treball s’ha dividit en taules temàtiques (Economia i Finances; Sostenibilitat, Creixement i Mobilitat; Poder adquisitiu i Habitatge; Cultura i Identitat; Joventut, Educació i Esports), a les quals tots els assistents han pogut aportar les seves propostes, idees, opinions i neguits per tal d’alimentar el programa electoral i l’ideari polític de Demòcrates.

Tant el secretari general del partit, Jaume Serra, com el cap de Govern i president del partit, Xavier Espot, han celebrat l’afluència i també la qualitat dels debats que s’han generat en cadascuna de les taules temàtiques. “Ha estat molt enriquidor”, ha valorat Serra, especialment per als membres del partit amb càrrecs al Govern i al Consell General, “per a refrescar les idees i guanyar punts de vista”. Precisament, “veure tantes persones amb punts de vista i provinents de sectors tan variats, en una mateixa taula per a arribar a un mínim comú denominador, ens fa sentir orgullosos, optimistes i esperançats”, ha manifestat Espot. I demostra, ha afegit, “que portem el millor projecte i que tenim a la millor gent”. El cap de Govern ha volgut, sobretot, destacar les temàtiques de l’habitatge, la millora del poder adquisitiu, i el creixement sostenible, “grans reptes per al futur del país i dels nostres ciutadans, sobre els quals estem en fase de debat, per a poder aportar solucions contundents, des de l’equilibri i l’equitat”.

Els continguts resultants de la jornada de treball d’aquest dissabte es plasmaran en un programa electoral que “s’està embastant”, i sobre el qual ja s’hi treballa des de fa unes setmanes. “Ara el perfeccionarem i alimentarem amb els inputs de militants i simpatitzants, per a acabar de configurar el programa definitiu”, ha informat Espot.