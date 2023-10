La rider Maeva Estevez, operada de la mà dreta

Maeva Estevez a Corralco abans de la caiguda (FAE)

La rider andorrana, Maeva Estevez, va patir una caiguda a Xile, el passat 29 de setembre, com a conseqüència de la qual no va poder disputar les curses SAC previstes a Corralco. L’esportista, després de realitzar-se diferents proves, va passar per quiròfan a Andorra el passat dissabte.

Segons les proves prèvies a l’operació, Estevez va patir una luxació als ossos carpians de la mà dreta. Dissabte es va operar per a col·locar els ossos al seu lloc i perquè els lligaments soldin de manera natural amb el repòs. A més, se li van ficar dues agulles externes per a fixar la mà.

Així les coses, haurà de portar les agulles els pròxims dos mesos i, després, realitzar una rehabilitació d’un mes més per a tornar a l’activitat.