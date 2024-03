La reunió de cònsols a Encamp avança amb punts com la Llei del cens i el Reglament de Protecció Civil

Imatge de la reunió de cònsols a Encamp (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha acollit avui dimarts la segona reunió de cònsols de l’any, després d’haver-se fet la primera el mes passat a Canillo. A la trobada han acudit, com és habitual, els cònsols majors i menors de les set parròquies per tal de continuar avançant en aquells temes que s’havien quedat pendents de la legislatura passada, reprenent-los i explicant-los de nou per a adherir-hi els nous cònsols, i treballar altres àmbits que s’han posat sobre la taula.

Un dels temes sobre els quals s’ha fet incís ha estat la proposició de la modificació de Llei del cens, que es va treballar en el mandat anterior, i un cop els cònsols revisin els documents es procedirà a organitzar les pertinents reunions amb tots els grups parlamentaris abans d’entrar la proposició de llei al Consell General.

Un altre tema que ha estat protagonista i que també ve de finals del mandat passat és el reglament d’esdeveniments i activitats de Protecció Civil. “Els comuns fem moltes activitats i esdeveniments, i en aquests reglaments que se’ns va fer arribar s’han detectat algunes particularitats que voldríem tractar-les amb la ministra i Protecció Civil”, ha explicat la cònsol major d’Encamp, Laura Mas que ha intervingut en la posterior roda de premsa acompanyada de la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ja que Ordino pren el relleu de la propera reunió de cònsols al mes d’abril.

S’ha informat també de la trobada que va tenir lloc amb Andorran Banking (ABA). L’eix de la reunió va ser el fet de tornar a revisar i millorar les tarifes en l’àmbit bancari, de finançament i aquelles característiques econòmiques, ja que l’últim cop que es va fer una revisió va ser en període de la covid-19.

A més, mitjançant dos representats dels cònsols, Andorra serà present a la trobada d’Associacions Nacionals de Poder Locals i Regionals a França. Una trobada que es fa per primera vegada, en la qual es tracten temes de vital importància com la democràcia local o accions per als drets de la humanitat. Els cònsols que hi assistiran en representació seran Rosa Gili, cònsol major d’Escaldes-Engordany, i Cerni Cairat, cònsol major de Sant Julià de Lòria.

Finalment, s’ha engegat novament l’òrgan interparroquial dels agents de circulació. Mas ha recordat que “l’any passat vam tenir el compromís de fer la nova llei, que es va aprovar a principis del 2023, i aquest mandat el que s’ha de fer és treballar tots els reglaments que s’han de tirar endavant a través de les formacions als agents i la carrera professional d’aquests”. Així doncs, s’ha acordat convocar una primera reunió amb tots els representants de l’òrgan interparroquial per a posar-s’hi en marxa.