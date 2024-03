La qualitat de l’aigua superficial és entre excel·lent i bona en el 78% de les estacions de control durant el 2023

El ministre Guillem Casal a l’EDAR de Sant Julià (SFG)

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Aigua, el proper 22 de març, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha visitat, juntament amb la premsa, l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sant Julià de Lòria per a presentar el balanç de la qualitat de les aigües superficials del 2023.

La presentació en aquesta ubicació ha permès conèixer de primera mà com funcionen els processos de tractament de les aigües residuals en l’estació més gran del país, ja que va gestionar el 64% dels 16,7 milions de m3 d’aigua residual que es van tractar durant l’any passat. Casal ha assenyalat que gràcies al treball constant i al desenvolupament del Pla de Sanejament de les aigües actualment el 100% de les aigües residuals al país es depuren. “Podem parlar d’una estabilització de la qualitat de l’aigua dels nostres rius, en general tenim qualitat excel·lent i bona a pràcticament totes les estacions de control”, ha apuntat.

Entrant al detall dels resultats qualitatius de l’aigua superficial que circula pels rius del país, cal destacar que al llarg de 2023 el 78% de les estacions de control de la qualitat fisicoquímica han registrat valors de qualitat entre excel·lent i bona, una dada deu punts percentuals per sobre de la registrada en l’anterior mostreig anual. Això suposa que s’han registrat menys estacions amb una qualitat de l’aigua passable i només una amb qualitat dolenta, tot i això, el ministeri continua treballant per a millorar els registres en aquestes zones. Les xifres obtingudes continuen constatant que l’aigua dels rius d’Andorra supera amb nota els paràmetres de control i que per setè any consecutiu no es registra cap estació de control amb una qualitat molt dolenta.

Bona mostra de la qualitat de l’aigua també es constata amb els resultats obtinguts en el balanç de la qualitat biològica dels rius (insectes i altres macroinvertebrats que s’hi troben). Els resultats dibuixen una clara tendència a la millora, amb el 100% de les estacions amb qualitat entre excel·lent o bona si s’agafa l’índex IMMIT (índex que s’usa per l’Agència Catalana de l’Aigua), i del 87% s’hi s’analitzen les aigües amb el model I2M2 (que s’usa a França).

Finalment, Casal també ha informat de la feina que fa el Ministeri per a netejar els rius dels residus que s’hi poden acumular. Durant l’any 2023 s’han arribat a retirar 9,5 kg/km de residus sòlids, un valor força inferior a la quantitat tota retirada l’any passat quan es van extreure 17,3 kg/km.





Més activitats per a celebrar el Dia Mundial de l’Aigua

A més d’aquesta visita amb la premsa a l’EDAR, està prevista una jornada de portes obertes a la mateixa EDAR Sud el dia 20 d’abril, per a apropar a la ciutadania el funcionament d’aquest tipus d’instal·lacions. Així mateix, a través d’Andorra Sostenible es promouran durant tota la setmana hàbits sostenibles sobre la importància de l’aigua i es compartiran consells pràctics per a reduir el consum d’aigua i el dia 22 es farà difusió del documental ‘Flow: For love of water’. Per altra banda, també s’impulsen dos tallers immersius a la Vall del Madriu-Perafita-Claror per a explicar la importància de les zones humides del país que estan tenint lloc aquest dimarts i demà dimecres 20 de març.