La residència Faber Andorra acollirà sis artistes, creadors i investigadors el 2026

El programa Faber Andorra rebrà enguany sis creadors i investigadors, de sis nacionalitats i disciplines diferents, quatre dones i dos homes, amb projectes de diversa índole, alguns vinculats al Principat. Amb aquests, seran 45 residents els que hauran passat per la residència situada a la Massana, des de la signatura el 2019 del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i l’Institut Ramon Llull.
Així ho han epxlicat la cap d’àrea d’Acció Cultural, Meritxell Blanco, i la tècnica de l’àrea, Sandra Colell, en una roda de premsa. A més, seguint la línia ja iniciada amb els residents anteriors que han fet estada a Faber Andorra, està previst que els professionals que facin estada enguany també duguin a terme diverses activitats al país amb l’objectiu que la comunitat pugui beneficiar-se del seu coneixement i expertesa.
Els residents Faber Andorra 2026
La selecció de les estades de 2026 s’ha dut a terme entre les 124 candidatures rebudes a la darrera convocatòria, que va tenir lloc al 2024. Un cop seleccionats els residents que van fer estada al 2025, es van reservar perfils interessants per al procés de selecció de 2026. D’aquesta crida, se n’han seleccionat 5, i el sisè perfil d’enguany sorgeix de l’intercanvi de residències entre Faber Andorra i la Turmhaus, a Liechtenstein.
El primer en fer-hi estada és Jean-Michel Johnston, historiador del Regne Unit, que centrarà la seva estada (del 7 al 24 d’abril) a desenvolupar una investigació destinada a la publicació d’un llibre que analitza la història europea moderna des de la perspectiva de quatre microestats: Andorra, Liechtenstein, Mònaco i San Marino.
“Són països amb històries interessants, tot i que malauradament són poc conegudes fora dels estats mateixos. Hi ha una part important de la història europea que es dibuixa en aquests països. Poder venir i conèixer de primera mà els llocs més destacats per a la història d’Andorra, com Casa de la Vall, consultar l’Arxiu Nacional i establir contacte amb els historiadors que han estat fonamentals en el desenvolupament de la historiografia del Principat és una oportunitat molt bona per a la meva investigació”, ha explicat Johnston durant la roda de premsa de presentació. A més, està previst que l’historiador dugui a terme la píndola de recerca a la Universitat d’Andorra ‘Desafiar el destí: com Andorra, Liechtenstein, Mònaco i San Marino qüestionen els paradigmes de la història europea contemporània’, el 23 d’abril a les 10.30 h.
Posteriorment, l’investigador en educació queer, comunitària i de la diversitat canadenc, Robert Mizzi, s’hi estarà entre el 4 i el 18 de maig i durant la residència, té com a objectiu redactar un article per a una revista acadèmica basat en aquesta recerca, així com conèixer i analitzar la realitat de la comunitat LGBTQ+ al territori andorrà.
Clourà el primer semestre abans de la pausa estival i passarà per la residència Faber Andorra, del 26 de maig al 19 de juny, l’artista d’ikebana alemanya, Han Le Han, la qual crearà instal·lacions a partir de materials trobats a l’entorn de la residència, inspirades en els poemes de l’escriptora andorrana Teresa Colom.
El segon semestre l’encetarà l’actriu, ballarina, coreògrafa i pedagoga eivissenca, Inés Sarmiento, fent estada a la residència de l’1 al 30 de setembre, per a completar la tercera part de la triologia Identitat. El treball de recerca connectarà Eivissa i Andorra, dos territoris geogràfics aparentment oposats.
Posteriorment, del 17 al 30 d’octubre, Pantea Armanfar, artista interdisciplinària de l’Iran, però establerta a Barcelona, explorarà el riu Valira per mitjà de diverses pràctiques de caminades sonores i retransmissions sonores en directe.
I, finalment, a Faber Andorra, entre el 6 de novembre i el 14 de desembre, farà estada l’escultora de Liechtenstein, Lilian Hasler, que explorarà la topografia social i cartogràfica del país, amb el desenvolupament d’un nou projecte d’instal·lació amb el títol provisional “Topografia de l’estat d’ànim”.
S’ha prioritzat els projectes interesants per a Andorra, amb procedències i àmbits de treball variats, i aquelles activitats que puguin ser més atractives per als centres educatius i la Universitat d’Andorra que, juntament amb el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, formen part del comitè de selecció dels candidats, a més del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.
Nova convocatòria perquè professionals del país puguin fer estada a la residència Faberllull Olot
Aprofitant la presentació dels nous residents a Andorra, s’ha anunciat l’obertura d’una nova convocatòria perquè creadors andorrans puguin fer estades individuals a Faberllull Olot. L’objectiu de la iniciativa, segons Blanco, és afavorir la mobilitat dels creadors i investigadors d’Andorra perquè puguin aprofitar la xarxa de residències de la mateixa manera que ho fan els estadants de la homòloga andorrana.
Per aquest 2026, quatre creadors d’Andorra podran fer estada a la residència olotina, dos dels quals ja han sigut seleccionats a través de la convocatòria que va tenir lloc al 2025: Andrea Camp i Arnau Sánchez.
Per a les altres dues places, el període de presentació de candidatures per a a la selecció de creadors i investigadors dels àmbits de les arts, les ciències i les humanitats que vulguin fer una estada individual a Faberllull Olot estarà obert des del 15 d’abril fins al 13 de juliol i la durada de l’estada és d’una setmana, del 9 al 16 de novembre. Des de l’acord signat el 2022 amb la Residència Faber d’Olot, han estat 12 creadors del Principat, comptant els quatre que hi romandran enguany, els que han pogut fer estada en aquesta instal·lació catalana.
La convocatòria va dirigida als creadors que necessitin un espai i un temps de treball productiu per a desenvolupar un projecte que segueixi les línies de treball i pensament següents: aportació i innovació, interdisciplinarietat, talent i excel·lència, internacionalització i diplomàcia cultural i retorn social i cultural.
Es poden presentar les persones de nacionalitat andorrana o residents legalment a Andorra, les quals hauran de fer una proposta de dues activitats, com a mínim, a realitzar durant els vuit dies de l’estada. Les persones que n’estiguin interessades han de presentar la seva candidatura emplenant el formulari que trobaran a la web de Faber i entregar també la documentació requerida.