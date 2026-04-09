Constituït el comitè d’avaluació i de seguiment del Programa de Memòria d’Intervenció Integral del Centre Històric de la Seu d’Urgell

Aquest matí de dijous ha tingut lloc a l’Ajuntament de la Seu la constitució del comitè d’avaluació i de seguiment del Programa de Memòria d’Intervenció Integral (PMII) del Centre Històric de la capital de l’Alt Urgell, a través del Pla d’Excel·lència redactat per al projecte del Pla de Barris. En aquesta primera reunió de treball d’aquest comitè s’han presentat formalment els representants de la Seu i de la Generalitat de Catalunya que en formen part.
Els seus integrants són el president del comitè, Carles Martí, Comissionat per a l’Impuls de les Polítiques de Millorament Urbà, Ambiental i Social dels Barris i les Viles; el vicepresident, Joan Barrera, alcalde de la Seu; el representant de l’Oficina Tècnica de Barris i Viles, Josep Casas, subdirector general d’Habitatge; així com el representant d’urbanisme i habitatge, Jordi Mas; el representant de transició ecològica, Francesc Xavier Camps; Eva Jordà, representant d’afers socials i inclusió; la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero; el representant de la Diputació de Lleida, Ferran de Noguera; la responsable de la Regidoria del Pla de Barris de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno; un membre de la junta de La Seu Solidària; el president de l’Associació del Carrer dels Canonges; el director de l’oficina del Pla de Barris i el secretari del comitè de l’Oficina Tècnica de Barris i Viles.
Cal remarcar que aquest comitè d’avaluació i de seguiment del PMII ha estat el primer comitè a tot Catalunya de constituir-se.
Val a recordar que la Seu d’Urgell va ser seleccionada per la Generalitat de Catalunya com a ciutat beneficiària del Pla de Barris 2026-2030. Això suposarà una inversió de 12,5 milions d’euros en els propers 5 anys, una aposta clara de l’Ajuntament pel centre històric i el centre de la Seu. Al respecte, l’alcalde, Joan Barrera, manifesta que “es tracta d’una oportunitat històrica per a la Seu que suposarà una inversió de prop de 12,5 de milions d’euros, un projecte de futur que ens beneficiarà a totes i tots marcant un abans i un després per al nostre Centre Històric”.
Àmbit d’actuació
L’Ajuntament ha definit com a àmbit d’actuació del Pla de Barris el Centre Històric, des de l’Avinguda Pau Claris-Plaça Catalunya-Passeig fins al Camí de Sota Palau.
Les prioritats en les actuacions responen als objectius de dinamitzar social i econòmicament tot el centre de la Seu.
Els objectius del Pla per tal de dinamitzar el centre de la Seu i fer del centre de la ciutat un lloc viu passen per 7 eixos:
1.- Habitatge. Que la gent hi visqui, i que hi pugui viure amb dignitat: S’establirà un Pla d’ajudes per a la rehabilitació d’habitatges. Accessibilitat, habitabilitat i estalvi energètic. També un pla d’ajudes per a la restauració de façanes. 1.350.000 euros totes les actuacions previstes a favor de l’habitatge.
2.-La dinamització del comerç i les activitats econòmiques. Pla d’ajuts per a la seva modernització i noves implantacions. Amb un pressupost de 700.000 euros.
3.- Reforçar la institucionalització del centre històric amb la presència dels Departaments de la Generalitat al Pirineu. Els serveis administratius de la Generalitat en lloc d’estar dispersos a l’eixample es portaran a dos edificis propis en el cor del centre Històric, Pati Palau i carrer Canonges. El fet que hi hagi més equipaments públics asseguraran una major mobilitat i més transversal de persones. Inversió de 2.000.000 d’euros que se sumaran a uns altres 5 milions que farà directament la Generalitat.
4.- La transformació urbana de l’eix central de la ciutat, avinguda Pau Claris-Plaça Catalunya. Porta d’entrada al centre històric. Amb una inversió 3.970.000 euros.
5.- Millora d’equipaments municipals. El Pla de Barris representa una oportunitat per tal d’acabar les transformacions dels edificis de les Monges i del Centre cívic del Passeig. Amb un pressupost de 2.250.000 euros.
6.- Embelliment del centre històric. Millores en l’enllumenat, mobiliari urbà i senyalització comercial i turística. Amb un pressupost de 650.000 euros.
7.- La inclusió social és l’eix vertebrador de les propostes concretes a presentar. A més de programes específics, forma part intrínseca de totes les actuacions. Amb un pressupost de 800.000 euros.
Properament s’explicarà en un acte públic els detalls de totes actuacions i el seu cronograma.