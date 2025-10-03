Dissabte s’inaugura el Club Caní Pirineus Andorra

Aquest dissabte, 4 d’octubre, a les 16 hores, al camp de Kissos (camí de Malreu s/n) tindrà lloc la inauguració del Club Caní Pirineus Andorra. “Aquest projecte neix amb la il·lusió de crear un espai on les persones i els gossos puguem compartir, aprendre i créixer junts, promovent l’agility i altres disciplines canines amb el màxim respecte i benestar pels animals”, manifesta Joao De Melo, president de l’entitat.
Per a aquest dia tan especial “tindrem l’enorme privilegi de comptar amb la presència de Biaix Aubach, campiona del món amb en Nur i campiona d’Espanya amb en Thay, Aubach és una de les grans referents de l’agility a nivell internacional”. La seva participació “donarà un valor afegit i serà, sens dubte, una gran font d’inspiració per a tots els qui estimem aquest esport”, assenyala De Melo.
El Club Caní Pirineus Andorra -en paraules del seu president- vol convertir-se en un punt de trobada “per a la comunitat canina del nostre país i de la regió, en un entorn privilegiat com és Andorra”.
Joao De Melo convida la ciutadania a assistir a aquesta inauguració “i a ser part d’aquest nou camí que tot just comencem”.