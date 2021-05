La reforma de l’avinguda d’Enclar es completarà amb una mitjana, un carril bici i una zona d’aparcament

Els treballs d’embelliment i pacificació de l’avinguda d’Enclar de Santa Coloma, en el tram situat entre la nova rambla de la Margineda i l’Espai Columba, estaran enllestits a final de juliol. Els cònsols major i menor d’Andorra la Vella, Conxita Marsol i David Astrié, s’hi han desplaçat avui i han constatat que les obres iniciades al febrer avancen a bon ritme.

En paral·lel, avui s’han licitat els treballs per continuar pacificant el trànsit a l’avinguda d’Enclar. Mentre que el tram on actualment es realitzen les obres esdevindrà una zona limitada de velocitat a 30 quilòmetres per hora, també es farà una actuació complementària per reduir la velocitat al tram de la nova rambla de la Margineda. Allí es reduiran de quatre a dos els carrils de circulació, hi haurà un carril bici de pujada i una zona d’aparcament de baixada. Al mig de la via s’hi construirà una mitjana arbrada similar a la de l’avinguda Tarragona. Tot plegat farà que en aquest tram, més urbà, es pugui circular a 50 quilòmetres per hora. L’habilitació de places d’aparcament paral·lel a la rambla facilitarà la mobilitat al barri i resoldrà, alhora, la manca de places d’estacionament en aquesta àrea.

Amb la remodelació de la part de l’avinguda d’Enclar en la qual s’estan realitzant els treballs s’amplien les voravies, es redueixen els carrils de circulació i s’actua en el subsol per actualitzar i substituir canonades de la xarxa d’aigua potable i clavegueram.

A més, la zona propera a l’Espai Columba disposarà de més voravies que aportaran una major seguretat als vianants, després que recentment s’hagin aprovat diversos convenis urbanístics amb propietaris de Santa Coloma que en possibiliten la construcció.

L’avinguda d’Enclar, una de les portes d’entrada a la parròquia d’Andorra la Vella, ha estat objecte en els darrers cinc anys d’una profunda transformació per esdevenir una zona més còmoda i accessible per al ciutadà, on poder passejar i practicar esport. En aquest sentit, s’han habilitat diversos trams de passeig i construït passos de vianants amb elevacions. A més, des de l’estiu passat hi ha un nou parc infantil, una zona de repòs i una àrea de calistènia on poder fer exercicis a l’aire lliure.

Tot el projecte, a més de formar part del circuit esportiu del passeig del riu, potencia l’entrada a la parròquia a través de l’avinguda d’Enclar amb l’objectiu de fomentar un major flux de vehicles que accedeixen al centre a través de Santa Coloma i la part alta de l’avinguda Meritxell.