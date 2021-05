Kilian Jornet ultima la preparació de la seva tercera ascensió a l’Everest

Kilian Jornet ultima la preparació de la que ha de ser la seva tercera ascensió a l’Everest. L’atleta cerdà -que actualment resideix a Noruega- ja és des de fa uns dies al Nepal i aquest inici de setmana ha completat l’aclimatació, amb una escalada fins a una altitud de 7.920 metres.

La darrera informació que ha publicat a les xarxes socials sobre aquest projecte va aparèixer ara fa una setmana, el 5 de maig, quan explicava que ja havia fet els primers dies d’activitat en alçada. Jornet vol fer el cim de l’Everest novament sense oxigen, tal com ja va fer en la doble ascensió en només set dies que va dur a terme el maig de 2017, un fet fins llavors inèdit al sostre del món. Aquesta vegada, però, segons va avançar el mes passat per a TV3, vol pujar pel vessant oest -considerat molt perillós- i enllaçar amb la coronació d’un altre vuitmil: el Lhotse (8.516 m.), que és la quarta muntanya més alta del món i està situada al costat mateix de l’Everest.

Tanmateix, enguany Jornet no afronta aquest repte en solitari sinó que ho fa amb un company de cordada, l’alpinista alemany David Göttler, que és qui ha anunciat a les xarxes que ja han finalitzat l’aclimatació.

A banda de la mateixa dificultat de l’ascensió, en aquesta ocasió Kilian Jornet també ha de fer front a un altre risc: la COVID-19. A causa de la recent expansió del virus a la regió de l’Himàlaia, i especialment a l’Índia i el Nepal, els camps base dels principals cims del món no s’escapen tampoc de la pandèmia. Molts alpinistes hi han patit contagis darrerament, cosa que a alta muntanya comporta un risc més elevat per la menor presència d’oxigen. L’atleta pirinenc ha expressat la preocupació per com el coronavirus s’expandeix a Kathmandu i a la resta del Nepal, i també per la gran concentració de gent que hi sol haver en aquesta època al camp base de l’Everest. Per això, ha fet una crida pública perquè els alpinistes no obviïn les mesures elementals de prevenció.

Stefi Troguet, evacuada per COVID-19

Aquests darrers dies, diversos expedicionaris afectats han hagut de ser evacuats de l’Himàlaia. Entre ells hi ha l’andorrana Stefi Troguet, que la setmana passada va donar positiu de COVID-19. De fet, dels 66 tests que es van fer a l’equip del qual forma part, 22 van donar positiu.

Troguet estava al camp base del Dhaulagiri, des d’on volia fer l’ascens al setè cim més alt del món, de 8.167 metres. Des de Twitter, ella mateixa explicava aquest dimarts que volia fer un intent de cim, després de dues nits al camp 2 (6.400 m), però que davant la situació actual han decidir abandonar l’objectiu, atès que la motivació i la força de l’expedició estaven molt afectades pel context epidemiològic.