La pretemporada de l’equip d’esquí de fons de la FAE

L’esquiadora andorrana de fons, Carola Vila (Manzoni / Nordic Focus)

L’equip de fons de la FAE no s’atura i continua amb les sessions d’entrenaments. Ja es van coneixent, a més, les dates i llocs de les pròximes concentracions. Carola Vila, Gina del Rio i Irineu Esteve segueixen preparant la temporada.

Carola Vila i Gina del Rio es troben ara mateix entrenant a casa. Ho faran durant els pròxims dies fins el 4 de setembre, data prevista per a una nova estada, en aquest cas a Villard de Lans (França). Serà una setmana de concentració en sec, amb pista de rollerski.

Després de l’estada francesa, Vila i Del Rio tornaran a casa fins el dia 24 de setembre, quan iniciaran una nova estada a Passo Stelvio, sempre que les condicions de neu siguin les adequades. L’1 d’octubre, les dues corredores disputaran la cursa de roller de la Sportful.

“De moment la pretemporada està anant molt bé per a les dues i han fet una preparació primavera-estiu molt bona”, ha assegurat el director de la secció de fons de la FAE, Joan Erola.

Pel que fa a Irineu Esteve, l’andorrà continua amb la seva preparació. L’esportista està durant aquests dies d’agost entrenant rollerski a Font Romeu (França). Tot i que de moment no hi ha dates ni lloc confirmat, sí que realitzarà una concentració al mes de setembre per a seguir amb el treball físic i tècnic de cara al nou inici de curs.