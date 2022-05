La prestigiosa companyia de hip-hop Pockemon Crew recala a Ordino amb ‘Silence on tourne’

La qualitat i la diversitat marca la diferència de la programació cultural de l’Ambaixada Francesa a Andorra, en aquesta ocasió amb la implicació i la col·laboració del Comú d’Ordino, que fan una proposta trencadora de dansa urbana i hip-hop de la prestigiosa companyia lionesa Pockemon Crew, nascuda el 1996. Resident a l’Òpera de Lió durant deu anys (2003-2013) es van donar a conèixer a tot el món gràcies als campionats i ‘batalles’ de hip-hop internacionals, on han quedat campiones del món en diverses ocasions (Alemanya, 2003; Seul, 2007; Battle of The Year a França 2012).

‘Silence, on tourne’ és l’espectacle escollit del repertori coreogràfic del director Riyad Fghani, interpretat per nou ballarins que escenifiquen un homenatge al món del cinema dels anys 40 vist des de la dansa i el moviment artístic urbà del hip-hop. Andorra acull per primera vegada la companyia que actuarà a l’Auditori Nacional el dimecres 25 de maig a les 21 h. Les entrades es troben ja a la venda a l’enllaç https://www.4tickets.es/comuordino/public/janto/ amb tres modalitats: entrada general 20 €, carnet jove 10€ i carnet d’estudiant 5€.