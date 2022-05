Escaldes impulsarà una millora dels parcs de la parròquia a petició del consell d’infants

El Comú d’Escaldes-Engordany preveu millorar els parcs de la parròquia, per al seu ple ús de cara a la tardor. Ho ha anunciat la cònsol major, Rosa Gili, en el marc del consell dels infants celebrat aquest dijous. Tal com ha explicat, no es tracta d’una intervenció superficial. Així, al Prat del Roure hi haurà jocs nous i al parc de Sant Jaume s’hi instal·laran jocs, s’arranjaran les jardineres, es plantaran flors i es canviaran els bancs. Tot plegat farà aquest darrer espai més agradable després de la intervenció per garantir-ne la seguretat executada fa temps. Amb aquestes actuacions es donarà resposta a les demandes plantejades pels consellers infantils.

Rosa Gili també ha explicat que s’està treballant per embellir amb flors tots els parcs i afavorir la presència de pol·linitzadors a les zones verdes.

A banda, s’està avançant en la proposta sorgida del consell dels infants de posar noms als parcs de la parròquia. Fins a la data s’han recollit les propostes de l’espai lleure, l’Escola Francesa, l’escola Sagrada Família, l’Escola Maria Moliner i l’Escola Andorrana. Ara caldrà iniciar el procés d’elecció.

Un dels punts plantejats pels consellers infantils era que hi hagués vigilància a tots els parcs. La cònsol major ha indicat que al Prat del Roure hi ha un vigilant i que a la resta de zones verdes els agents de circulació fan rondes de vigilància cada hora. A més, la majoria de parcs estan equipats amb càmeres.

Per altra banda, la cònsol major ha anunciat que s’està habilitant un nou parc de gossos a l’aparcament de les Molleres, a Engolasters. Tindrà dues entrades, una per la part superior i una altra per la zona més baixa. Aquest serà el segon parc per a gossos que hi haurà a la parròquia. El consell dels infants demanava espais d’aquest tipus.

El Comú escaldenc també ha treballat per ubicar algun banc a l’avinguda de les Escoles després que el consell dels infants fes aquesta petició. El problema en aquesta zona, però, és que les voravies són massa estretes i és difícil trobar un espai adequat. Gràcies a un estudi del Servei de Circulació s’ha constatat que davant de l’hotel Comtes d’Urgell se’n pot emplaçar un.

Un altre aspecte que preocupa els infants són els edificis alts que s’estan construint al Clot d’Emprivat. La cònsol major ha explicat als consellers que la decisió de permetre construir més plantes va ser de l’anterior corporació i que ara és complicat prohibir-ho perquè els privats tenen uns drets i poden recórrer a la justícia. Malgrat tot, el Comú està treballant per millorar l’urbanisme a la zona.