Un xoc frontal entre dos vehicles andorrans obliga a desviar el trànsit a la C-14 a Ribera d’Urgellet

Un accident a la carretera C-14, aquest dijous a la tarda, ha generat problemes de trànsit al pas pel terme municipal de Ribera d’Urgellet. El sinistre, amb tres vehicles implicats, ha obligat a desviar la circulació.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l’avís s’ha rebut passat un quart de 5 de la tarda (16.19 h) al quilòmetre 177 de la C-14. Per causes que s’investiguen, s’ha produït una col·lisió frontal entre dos cotxes, tots dos amb matrícula d’Andorra, en el qual també s’hi ha vist implicat un tot terreny amb placa espanyola. Tot i l’aparatositat de l’impacte, no hi ha hagut ferits molt greus, tot i que un ocupant d’un dels vehicles ha hagut de ser traslladat al Sant Hospital de la Seu d’Urgell amb ferides “menys greus”.

L’accident ha motivat que inicialment es tallés totalment la carretera, per poder retirar els vehicles i netejar la via. Més endavant s’ha començat a fer desviaments senyalitzats per vies alternatives. Això no ha evitat que es formessin importants retencions en els dos sentits de la marxa al llarg de la tarda.

Al lloc dels fets s’hi han desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat, una ambulància del SEM i cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra.